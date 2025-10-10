Понад 23 млн українців користуються сервісом цифрових державних послуг Дія

10 октября 2025 г., 12:25

Електронний сервіс державних послуг Дія використовують вже понад 23 млн українців. Такі дані наводить Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України.

За більш як п’ять років Мінцифри зацифрувало найпопулярніші послуги. Завдяки Дії громадяни вже можуть отримати понад 70 сервісів та 33 цифрові документи всього в декілька кліків. В планах – понад 100 нових послуг та інтеграція штучного інтелекту в усі державні процеси.

