Україна і Німеччина уклали пакет оборонних угод - тисячі mid-strike дронів

15 апреля 2026 г., 8:15

0

Tweet

Україна та Німеччина уклали низку оборонних домовленостей загальною сумою 4 млрд дол., спрямованих на посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем і спільного оборонного виробництва.



Відповідні угоди підписали у Німеччині Міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус у присутності Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Фрідріха Мерца.



Ключовим результатом є домовленості щодо посилення української системи ППО. Зокрема, укладено контракт на постачання декількох сотень ракет до систем Patriot.



У межах ініціативи Build with Ukraine сторони домовилися про запуск виробництва дронів mid-strike з використанням інноваційних технологій, включно з елементами штучного інтелекту. Проєкт передбачає створення спільного підприємства на території Німеччини, фінансування з боку Німеччини та постачання всієї виготовленої кількості Силам оборони України, що на першому етапі проєкту складатиме близько 5 тисяч mid-strike дронів.



Також укладено домовленості щодо фінансування українських deep-strike спроможностей. Йдеться про інвестиції обсягом 300 млн дол. у виробництво далекобійного озброєння.

