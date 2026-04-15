Amazon купує Globalstar за 10,8 млрд дол. для масштабування супутникової мережі та конкуренції зі Starlink

15 апреля 2026 г., 9:35

Amazon оголосила про придбання супутникового оператора Globalstar, намагаючись посилити свої позиції у боротьбі за ринок космічного зв'язку.



Сума угоди, виходячи з ціни 90,00 дол. за акцію, оцінюється приблизно у 10,8 млрд дол.



Цей крок дозволить Amazon інтегрувати технологію Direct-to-Device (D2D) у власну мережу Amazon Leo, що забезпечить пряме підключення мобільних пристроїв до супутників без використання наземних веж. На фоні новин акції Globalstar підскочили на 10%, тоді як цінні папери Amazon зросли на 3%.



Наразі Amazon значно поступається підрозділу Starlink компанії SpaceX, який уже обслуговує понад 9 млн користувачів і має мережу з 10 000 супутників. Купівля Globalstar додає до активів Amazon два десятки діючих супутників, що доповнять її існуюче угруповання з понад 200 апаратів. До 2029 року Amazon планує розгорнути близько 3 200 супутників, причому половина з них має бути виведена на орбіту до липня наступного року згідно з вимогами регуляторів. Очікується, що повноцінний запуск послуг інтернет-зв'язку відбудеться вже наприкінці поточного року, а сервіс D2D стане доступним у 2028 році.



Важливою частиною угоди є збереження партнерства з Apple. Раніше, у 2024 році, Купертино інвестувало близько 1,5 млрд дол. у Globalstar, отримавши 20% акцій компанії для розвитку функцій Emergency SOS та Find My у iPhone та Apple Watch. Amazon підтвердила підписання нової угоди з Apple, яка гарантує продовження надання цих послуг через оновлену мережу. Нова інфраструктура, розробку якої фінансує Apple, має розширити флот Globalstar до 54 супутників, що дозволить забезпечити надійне покриття для екстрених служб у зонах зі слабким стільниковим сигналом.



За словами Арманда Мюзі (Armand Musey), президента Summit Ridge Group, поглинання дозволяє Amazon скоротити відставання від Starlink у питанні частотного спектра та навіть випередити конкурента у темпах впровадження D2D. Водночас аналітики зазначають, що SpaceX продовжує домінувати на ринку завдяки власним пусковим потужностям та активному розвитку D2D у партнерстві з T-Mobile. Угода Amazon ще потребує схвалення Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), голова якої Брендан Карр (Brendan Carr) вже висловив готовність до конструктивного розгляду цього питання.



У межах транзакції акціонери Globalstar можуть обрати виплату готівкою або конвертацію паперів у акції Amazon за курсом 0,3210. Запропонована ціна містить премію у розмірі понад 31% до вартості акцій на момент появи перших повідомлень про переговори. Очікується, що закриття угоди відбудеться у 2027 році за умови досягнення Globalstar певних етапів розгортання супутників наступного покоління, основним підрядником яких виступає компанія MDA Space.



Поглинання Globalstar є критично важливим для Amazon у контексті подолання інфраструктурного розриву зі SpaceX. Хоча Starlink наразі домінує за кількістю супутників, Amazon робить ставку на володіння ліцензованим спектром для прямого зв'язку зі смартфонами, що є значно складнішим активом для отримання, ніж запуск самих апаратів. Це придбання перетворює Amazon із розробника перспективної мережі на діючого гравця з готовим пулом корпоративних клієнтів, включаючи таку стратегічну вертикаль, як підтримка екосистеми Apple.



Основним ризиком для проєкту залишаються жорсткі терміни регуляторів щодо розгортання сузір'я Amazon Leo до 2029 року. Будь-які затримки у виробництві чи запусках можуть призвести до втрати ліцензій, що знецінить багатомільярдні інвестиції. Проте успішне злиття з Globalstar створює умови для консолідації ринку satcom, де конкуренція між двома техгігантами - Джеффом Безосом та Ілоном Маском - стимулюватиме швидке зникнення територій без доступу до високошвидкісного зв'язку.

