Прихований контроль над інформаційними системами – головна мета виявлених у I кварталі кібератак

14 апреля 2026 г., 17:25

Оперативний центр реагування на кіберінциденти Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку (ДЦКЗ) за I квартал 2026 року опрацював близько 2,2 тис. подій інформаційної безпеки. У результаті детального аналізу ідентифіковано та опрацьовано 117 кіберінцидентів різного рівня складності.

Аналіз виявлених атак свідчить, що їх ключовою метою було встановлення прихованого контролю над інформаційними системами з подальшим використанням отриманого доступу для кіберрозвідки або незаконного заволодіння фінансовими ресурсами. Також мали місце деструктивні атаки.

Найбільш активними в I кварталі виявились кластери кіберзагроз UAC-0010, UAC-0050 та UAC-0246, які спеціалізуються на кібершпигунстві, викраденні коштів та проведенні інформаційно-психологічних операцій.

