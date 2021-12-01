Ухудшен прогноз производства смартфонов

1 декабря 2021 г., 16:05

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Благодаря началу пикового сезона продаж и облегчению ситуации с COVID-19 в ряде регионов, в особенности на территории Юго-Восточной Азии, во второй половине года аналитики TrendForce отметили восстановление глобального спроса на смартфоны.

Впрочем, негативное влияние на рынок продолжала оказывать нехватка полупроводниковых компонентов, в особенности SoC 4G, SoC 5G для недорогих моделей, IC-драйверов дисплеев. Именно дефицит комплектующих вынудил ухудшить прогноз производства смартфонов в целом за год. Предполагается, что в 2021 г. количество произведенных аппаратов увеличится на 6,5% «YoY», до 1,335 млрд шт., тогда как ранее ожидался выпуск не менее 1,345 млрд смартфонов при росте на 7,3% «YoY».

В третьей четверти года было выпущено 325 млн смартфонов, что почти на 6% больше в квартальном сравнении. Выход четырех новых моделей iPhone 13 позволил Apple подняться на вторую строку рейтинга с ростом 22,6% «QoQ». Выход на прежнюю мощность заводов во Вьетнаме позволил лидеру — Samsung — увеличить объемы производства на 17,9% «QoQ», до 69 млн устройств. Несмотря на увеличение производства лишь на 3% «QoQ», OPPO сумела сохранить место в Тор-3.

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