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CEO Microsoft продал акций компании на 285 млн долл.

1 декабря 2021 г., 15:35

Как сообщает The Wall Street Journal, CEO компании Microsoft Сатья Наделла продал за последнюю неделю почти половину своих акций компаний - 838 584 из 1,7 млн.

Спикер Microsoft пояснил изданию, что данный шаг предпринят в связи с «персональным планированием финансов и диверсификацией, имеющегося пакета ценных бумаг». Также было отмечено, что текущие активы Сатья Наделлы заметно превосходят требования совета директоров Microsoft.

Издание также сообщает, что с момента вступления в должность СЕО Сатья Наделлы в 2014 г. капитализация компании, которую он возглавляет выросла на 780%, только за текущий год - на 50%.

Наблюдатели отмечают, что вполне вероятно, операция с акциями вызвана с планируемым со следующего года в штате Вашингтон введением налога размером 7% на долгосрочный прирост капитала.

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