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HPE нарастила продажи за квартал до 7,4 млрд долл.

1 декабря 2021 г., 17:00
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HPE нарастила продажи за квартал до 7,4 млрд долл.

Компания Hewlett Packard Enterprise представила результаты за четвертый квартал ее финансового года, закончившегося в октябре.

Выручка за прошедший квартал выросла на 2% в годовом исчислении до 7,4 млрд долл., при этом чистая прибыль составила 52 цента на акцию без учета некоторых затрат.

Аналитики прогнозировали 7,38 млрд долл. и 48 центов за акцию.

Генеральный директор Hewlett Packard Enterprise Антонио Нери (Antonio Neri) комментируя итоги квартала заявил, что компания завершила год «с рекордным спросом на портфель Edge-to-Cloud». Он также добавил, что у HPE «хорошие возможности для извлечения выгоды из имеющихся значительных возможностей». «В 2021 году мы ускорили переход бизнеса на концепцию as-a-service, усилили наши основные возможности и инвестировали в инновации в быстрорастущих сегментах», подытожил Нери.

Продажи HPE за квартал по продуктам хранения данных выросли на 3% до 1,3 млрд долл., в первую очередь за счет решений компании на основе массивов хранения на основе флеш-памяти. Продажи серверов увеличились на 1% до 3,2 млрд долл.

Выручка компании от продуктов Intelligent Edge выросла на 4% в годовом исчислении до 815 млн долл. Высокопроизводительные вычислительные системы и решения для искусственного интеллекта показали рост на 1% до 1 млрд долл..

От финансовых услуг HPE за квартал получила 858 млн долл. на 1% больше, чем годом ранее.

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