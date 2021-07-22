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Ухудшен прогноз глобального производства смартфонов

22 июля 2021 г., 14:35
Ухудшен прогноз глобального производства смартфонов

Вследствие весеннего обострения пандемии COVID-19 в Индии и Вьетнаме, аналитики из TrendForce пересмотрели прогноз глобального производства смартфонов в 2021 г. Прогнозируемый объем уменьшится с 1,36 до 1,35 млрд устройств.

Обострение пандемии во Вьетнаме наиболее заметно задело бизнес Samsung, у которой на юго-востоке страны начиная с 2009 г. активно развиваются производственные мощности по выпуску различных гаджетов, в том числе смартфонов. Уровень загрузки производственных мощностей здесь уже снизился до 60% вследствие проблем с логистикой, а также дефицитом отдельных компонентов и материалов. Проблемы аналогичного характера коснулись Foxconn, выпускающей во Вьетнаме и Индии крупные партии feature-телефонов, в том числе по контрактам для Nokia и производителей категории White-Box.

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