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Профили Snapchat получат поддержку 3D Bitmoji

22 июля 2021 г., 15:25
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Профили Snapchat получат поддержку 3D Bitmoji

По сообщению Snapchat, профили пользователей получат новый 3D вид и визуальный компонент благодаря использованию 3D Bitmoji.

Отмечается, что вместе с более чем 200 млн человек, ежедневно использующих Bitmoji, пользователи Snapchat в скором времени смогут выбирать свыше 1200 комбинаций поз тела, мимики, жестов и фона для дальнейшей персонализации своего аккаунта.

Используя 3D-возможности качества Pixar, пользователи Snapchat могут улучшить детали своего кастомизированного аватара — от текстур одежды и уникальных украшений любимых fashion брендов до блеска на сережках аватара снэпчатера.

В новом профиле также будут представлены:

  • расширенное меню Snapcode для легкого доступа к профилю;

  • новые CTA для Bitmoji и возможности редактирования, такие как быстрая смена наряда и прически;

  • общий доступ к профилю — пользователи Snapchat получат возможность делиться кастомизированными 3D Bitmoji со своими друзьями как в Snapchat, так и за его пределами.

Заявлено, что поскольку Bitmoji делает следующий шаг в области 3D-технологий и персонализированного дизайна, новая функция Snapchat является лишь началом более обширного плана компании по внедрению 3D-технологий.

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