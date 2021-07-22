Toyota на базе Nutanix развернула инфраструктуру виртуальных рабочих столов

22 июля 2021 г., 14:05

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Компания Nutanix сообщила, что Toyota Motor Corp с помощью платформы Nutanix развернула инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI) для группы инженерного проектирования. Она используется для организации удаленной работы сотрудников с инструментами автоматизированного трехмерного проектирования (3D CAD).



Toyota, имеющая в штате 360 тыс человек, в 2016 году объявила о приверженности реформированию офисной работы, представив программу работы из дома примерно для 13 тыс сотрудников. Однако уровень принятия изменений в разных подразделениях различался. Например, группа инженерного проектирования не смогла использовать новую модель. Сотрудникам приходилось работать с дизайн-проектами с использованием 3D CAD на рабочих станциях в офисе. Кроме того, департамент цифровой трансформации столкнулся со сложностями, связанными с высокими затратами на приобретение и обслуживание таких рабочих станций.



Чтобы «повысить передачу» и решить эту проблему, Toyota решила использовать гиперконвергентную инфраструктуру (HCI) для создания среды VDI, позволяющей использовать высокопроизводительные приложения и запускать ПО 3D CAD. Как отмечается, облачную платформу Nutanix отличает поддержка функции виртуального графического процессора (vGPU) для рендеринга трехмерной графики в виртуальных средах. Кроме того, гибкость и масштабируемость Nutanix стали важными факторами, которые помогли быстро реагировать на изменения требований бизнеса.



С помощью платформы Nutanix была создана среда VDI примерно для 1000 устройств. Виртуальные рабочие столы удалось развернуть и запустить намного быстрее, чем изначально планировала Toyota. Сотрудники группы инженерного проектирования отметили, что это позволило им перейти к новому способу работы. Такая возможность оказалась особенно важна, когда они были вынуждены работать из дома из-за ограничений, связанных COVID-19. В результате проектные работы выполнялись без остановок.



«В дальнейшем мы планируем развернуть аналогичные системы не только для Toyota Motor, но и для других компаний группы Toyota, - заявил Масанобу Такахиса из департамента цифровой трансформации. - В будущем мы надеемся также обеспечить работу ПО CAE для инженерных расчетов в среде VDI и таким образом продолжить реформирование организации работы группы инженерного проектирования».



Кроме расширения доступных способов работы, использование Nutanix позволило Toyota консолидировать в среде VDI совместно используемые и малоиспользуемые рабочие станции с целью сократить их численность примерно в два раза. Это позволило значительно сократить расходы.

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