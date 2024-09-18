Учасник Brave1 український АІ-стартап Swarmer залучив 2,7 млн дол. інвестицій

18 сентября 2024 г., 8:45

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інформує, що 2,7 млн дол. інвестицій залучив український АІ-стартап Swarmer, який є учасником платформи Brave1.

Інвестором стала американська компанія R-G.АI, а також венчурні фонди Radius Capital, Green Flag Ventures та D3. Зазначається, що Swarmer познайомилися з інвесторами на Invest Demo Days. Brave1 регулярно проводить такі заходи, щоб стартапи знаходили партнерів та залучали інвестиції.

Swarmer - одна з небагатьох компаній в Україні, що розробляє рішення для управління роями дронів. Це система з десятків БпЛА, якими керує один оператор чи штучний інтелект.

Раніше Swarmer залучили 2 млн грн від Brave1. Ці кошти компанія витратила на масштабування системи STУX.AІ. Вона допомагає керувати роєм дронів і координує їхні дії навіть у складних умовах, зокрема під час дії РЕБ.

«Пошук рішень з управління роями дронів — це топ пріоритет, адже технологія може стати геймченджером війни. До речі, 3–4 жовтня відбудеться найбільший інвестиційний саміт про український defense tech — Defense Tech Valley. Розробники оборонних інновацій, долучайтеся, пітчіть свою розробку перед експертами та знаходьте інвесторів», зазначив Михайло Федоров.

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