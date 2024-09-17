Slack представляє чат-боти з AI та автоматизовані робочі процеси

17 сентября 2024 г., 17:25

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Slack оновлює свою платформу для спільної роботи, додаючи в неї набір AI-функцій, покликаних заощадити час працівників сфери знань. Підрозділ Salesforce.com докладно розповів про вдосконалення напередодні заходу Dreamforce 2024.



Перше доповнення до набору функцій Slack - це набір чат-ботів, відомих як Agentforce Agents. Вони є частиною ширшого набору AI-функцій, Agentforce, який Salesforce представила минулого тижня. Компанія впроваджує нові функції машинного навчання в кілька своїх хмарних сервісів, прагнучи зробити користувачів більш продуктивними.



Перший чатбот, про який розповів Slack, називається Agentforce in Slack. Він дає змогу користувачам отримувати доступ до даних про продажі, які їхня компанія зберігає в платформі управління взаємовідносинами з клієнтами Salesforce, не перемикаючись між вкладками. Чатбот також може генерувати рекламні електронні листи та виконувати деякі супутні завдання.



Ще один новий чатбот, Agentforce Sales Coach, дає змогу користувачам проводити імітацію переговорів про продажі. Його мета - допомогти продавцям відточити навички ведення переговорів. За словами представників Slack, чатбот може не тільки озвучувати можливі аргументи, а й надавати користувачам зворотний зв'язок про переконливість їхніх доводів.



Клієнти, чиї вимоги не задовольняються вбудованими чатботами, можуть звернутися до сторонніх AI-агентів. На старті доступні агенти від трьох компаній: розробника великих мовних моделей Cohere, стартапу AI-асистента Writer і Adobe. Агент останньої дає змогу користувачам Slack взаємодіяти з додатком для графічного дизайну Adobe Express, який підходить для створення маркетингових матеріалів, таких як брошури та інформаційні бюлетені.



У розробці перебувають й інші чат-боти. За словами Slack, серед компаній, які планують представити AI-агентів для своєї платформи, - постачальник пошукових систем зі штучним інтелектом Perplexity та Anthropic PBC, яка розробляє серію LLM Claude. Підприємства з особливими вимогами можуть створювати власних агентів, використовуючи інтерфейси прикладного програмування платформи.



Чат-боти, про які стало відомо, виходять разом з оновленнями двох наявних функцій Slack: Workflow Builder і Slack AI.



Workflow Builder - це інструмент, який може виконувати дії автоматично за дотримання певних умов. Наприклад, співробітник може налаштувати його на повідомлення колег у разі зміни важливого ділового документа. Workflow Builder також може виконувати дії в сторонніх додатках.



Досі єдиним способом взаємодії з інструментом був інтерфейс «вкажи та клацни». Користувачам доводилося вручну вказувати, які дії, коли та в якому застосунку має виконувати автоматизований робочий процес. Це оновлення додає інтерфейс чатбота, який дає змогу створювати робочі процеси автоматизації за допомогою інструкцій природною мовою, що значно швидше.



Ще одне оновлення поширюється на Slack AI, наявний набір функцій машинного навчання в платформі для спільної роботи. Він доступний як доповнення для платних підписок на Slack.



Набір функцій поповнився інструментом, який дає змогу автоматично витягувати ключову інформацію із зустрічей Slack Huddles. Інструмент генерує резюме кожної зустрічі разом зі стенограмою, оглядом пунктів дій, які обговорювалися учасниками, і файлами, якими вони поділилися. Ці елементи автоматично організовуються в «полотно» - загальний документ, схожий на Google Doc, доступ до якого можна отримати безпосередньо в інтерфейсі Slack.



Оновлено і панель пошуку Slack AI. Тепер інструмент може витягувати інформацію з полотен, завантажених документів, кліпів та інших файлів на додаток до тих джерел даних, які підтримувалися досі.

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