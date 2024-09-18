IDC: внесок у світову економіку АІ досягне 19,9 трлн дол. до 2030 р. І складе 3,5% світового ВВП

18 сентября 2024 г., 9:35

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Нове дослідження IDC під назвою «Глобальний вплив штучного інтелекту на економіку та робочі місця» прогнозує, що витрати бізнесу на впровадження штучного інтелекту, використання AI в існуючих бізнес-операціях та надання кращих продуктів/послуг для бізнесу та споживачів матимуть сукупний вплив на світову економіку в розмірі 19,9 трильйонів доларів до 2030 року та досягне 3,5% світового ВВП. Як наслідок, AI вплине на робочі місця в усіх регіонах світу, зачіпаючи такі галузі, як робота контакт-центрів, переклад, бухгалтерський облік і перевірка машин. Прискорити ці зміни допомагають бізнес-лідери, які майже одностайно (98%) вважають AI пріоритетом для своїх організацій.

Згідно з дослідженням, у 2030 році кожен новий долар, витрачений на бізнес-рішення та послуги у сфері штучного інтелекту, принесе $4,60 у світову економіку, враховуючи непрямі та опосередковані ефекти. Це зумовлено такими факторами:

Зростання витрат на рішення та послуги АІ завдяки прискореному впровадженню АІ

Економічний стимул серед тих, хто впроваджує АІ, бачачи переваги в збільшенні виробництва і нових потоків доходів

Вплив на весь ланцюжок поставок постачальників АІ, що збільшує доходи постачальників необхідних матеріалів для постачальників рішень і послуг у сфері АІ.

«У 2024 році AI вступив у фазу прискореного розвитку і розгортання, що визначається широкою інтеграцією, яка призвела до сплеску інвестицій підприємств, спрямованих на значну оптимізацію операційних витрат і термінів, - заявив Лапо Фіоретті (Lapo Fioretti), старший аналітик з питань нових технологій і макроекономіки в IDC. - Автоматизуючи рутинні завдання і відкриваючи нові можливості для підвищення ефективності, AI матиме глибокі економічні наслідки, реформуючи галузі, створюючи нові ринки і змінюючи конкурентний ландшафт».

Більшість респондентів опитування IDC Future of Work Employees Survey очікують, що деяка частина (48%) або основна частина (15%) їхньої роботи буде автоматизованіаза допомогою AI та інших технологій протягом наступних двох років. При цьому лише меншість (3%) працівників очікують, що їхні робочі місця будуть повністю автоматизовані за допомогою AI.

Хоча поширення AI негативно вплине на деякі види робіт, у глобальних організаціях з'являться нові посади, такі як спеціалісти з етики AI та інженери з оперативного використання AI, які виконуватимуть спеціальні функції.

Дослідження також вказує на те, що «human touch intensity» в поєднанні з рівнем «повторюваності завдань», яким характеризується кожна робота, допоможе організаціям визначити, які ролі підлягають повній заміні штучним інтелектом, а які - лише розширенню людських можливостей. Таким чином, посади, де соціальні та емоційні здібності людини є критично важливими, наприклад, молодший медичний персонал, а також посади, де прийняття рішень охоплює етику та розуміння, що виходить за рамки цифр, залишатимуться актуальними.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора