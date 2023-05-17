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Ubisoft зафіксувала рекордний операційний збиток

17 мая 2023 г., 14:35
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Reuters пише, що французький виробник відеоігор Ubisoft зафіксував найбільший операційний збиток в історії компанії, але дотримується свого прогнозу на поточний фінансовий рік, посилаючись на те, що він знову зосередився на блокбастерах.
 
Розробник популярної франшизи «Rainbow Six» оголосив про річний операційний збиток у розмірі 500,2 млн євро.
 
В останні роки компанія страждала від скасувань і затримок ігор, тому у 2022 році вона запланувала списання близько 500 мільйонів євро через витрати на дослідження і розробку.
 
«В рамках нашого прогресивного перерозподілу ресурсів ми плануємо збільшити кількість фахівців, які працюють над брендом Assassin’s Creed, на 40% протягом наступних років», - заявив співзасновник і генеральний директор Ів Гійомо (Yves Guillemot).
 
Ubisoft заявила, що станом на вівторок загальна кількість її співробітників скоротилася до 20 000 з 20 700 наприкінці вересня, після того, як у січневому звіті про прибутки і збитки було оголошено про план скорочення витрат на 200 мільйонів євро.
 
Група підтвердила свої плани щодо інтеграції генеративного штучного інтелекту в розробку ігор після того, як у березні вона оголосила про «Ghostwriter», власний інструмент AI, призначений для написання чернеток неігрових діалогів персонажів.
 

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