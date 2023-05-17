IT-Solutions запропонує послугу тестування мережі на проникнення

17 мая 2023 г., 13:25

Вразливість мережі може серйозно вплинути на компанію, створити ризики для безпеки та завдавши значної шкоди для репутації бізнесу. Перевірка надійності захищеності інфраструктури в будь-якому разі потребує наявності співробітників відповідної кваліфікації, бюджетів та часу.

«Проаналізувавши ринок, ми вирішили запропонувати клієнтам послугу, яка допоможе впевнитися в безпеці інфраструктури та додатків не витрачаючи забагато часу та коштів. Це може бути одноразове чи періодичне тестування мережі, – каже Валерій Яцківський, керівник з напрямку інформаційної безпеки IT-Solutions. – Послуга у загальному випадку включає тестування та аналіз продуктивності мережі, розробку 10 сценаріїв атак, аналіз результатів, звіт та рекомендації по налагодженню мережі для усування виявлених недоліків».

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