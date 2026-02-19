Україна ініціює створення єдиної архітектури координації з питань енергетичної безпеки Energy Task Force

19 февраля 2026 г., 10:25

Україна впроваджує системні рішення, які посилюють енергетичну стійкість. На цьому наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль під час свого виступу в межах заходів Міжнародного енергетичного агентства в Парижі.



Денис Шмигаль поінформував міністрів енергетики країн G7, Європейського Союзу та представників провідних світових компаній про російські атаки на українську енергетику та потреби України.



«Протягом останніх двох місяців росія максимально наростила удари по наших енергетичних об’єктах. Вони запускають тисячі дронів і ракет, щоб знищити підстанції та лінії електропередачі, які з’єднують нашу енергосистему», – зазначив Денис Шмигаль.



Він наголосив, що для запобігання гуманітарній катастрофі, міжнародна спільнота має діяти швидко.



«Ми пропонуємо партнерам єдину архітектуру координації – створити Energy Task Force з трьома рівнями управління: політичним, робочим і технічним. Це інтегрована система: потреби, проєкти, постачання, фінансування та підзвітність», – відзначив Денис Шмигаль.



За його словами, перший рівень передбачає створення Координаційної групи з питань енергетичної безпеки України (енергетичного «Рамштайну») як стратегічного центру ухвалення рішень. Це міністерський рівень, що проводитиме зустрічі щоквартально.



Другий рівень – робочий. Це операційний центр системи, який перетворюватиме політичні рішення на конкретні дії, фіналізуватиме домовленості, готуватиме проєкти рішень та відстежуватиме зобов’язання.



«Ми бачимо його як секретаріат у Києві з постійним зв’язком із партнерами», – зазначив Денис Шмигаль.



Третій рівень – технічний, який відповідатиме за розробку технічних рішень, формування переліку потреб, контроль постачань, залучення приватного сектору.



У межах цієї ініціативи міністр енергетики запросив партнерів до Києва 26 квітня на очну зустріч Ukraine Energy Coordination Group.



«Ця дата символічна – 40 років з дня Чорнобильської катастрофи. Світ має пам’ятати про наслідки недбальства на ядерних об’єктах і не допустити подібних катастроф у сучасному світі. Вдячний кожному і кожній за підтримку України! Світло переможе!», – наголосив Денис Шмигаль.

