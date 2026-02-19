Ринок хмарних технологій у Китаї зріс на 24% за квартал завдяки масовому впровадженню АІ

19 февраля 2026 г., 11:45

Згідно з останнім звітом аналітичної компанії Omdia, ринок послуг хмарної інфраструктури в материковому Китаї у третьому кварталі 2025 року продемонстрував стрімке зростання на 24%, досягнувши обсягу 13,4 млрд дол. США. Це вже другий квартал поспіль, коли темпи зростання перевищують 20%. Основним драйвером став стійкий попит на рішення у сфері АІ, що спричинило ланцюгову реакцію та збільшило споживання базових ресурсів: обчислювальних потужностей, систем зберігання даних та баз даних. Ринок продовжує консолідуватися навколо трьох ключових гравців: Alibaba Cloud (36%), Huawei Cloud (16%) та Tencent Cloud (9%).



Аналітики зазначають, що китайські підприємства перейшли від етапу ранніх експериментів до повноцінного впровадження АІ-технологій у виробничі процеси. У відповідь на це провайдери змінили фокус: тепер вони пропонують не просто окремі моделі, а цілісні платформи для розробки АІ-агентів. Особлива увага приділяється інженерній стабільності, надійності систем та інструментам для оркестрації робочих процесів. Alibaba Cloud повідомила про тризначне зростання доходів, пов'язаних з АІ, протягом дев'яти кварталів поспіль, представивши серію мультимодальних моделей Qwen3-VL та сервіс AgentRun для розгортання агентів.



Huawei Cloud зосередився на галузевих рішеннях, запустивши прогностичну модель Tianji 1.0 спільно з China Southern Airlines для потреб авіації. Tencent Cloud, попри певні обмеження в доступі до передових обчислювальних ресурсів, успішно розвиває лінійку моделей Hunyuan 2.0 (Think та Instruct) та впроваджує комерційну тарифікацію для RAG-моделей. Важливою тенденцією стала роль екосистемних партнерів, на яких зараз припадає 25% ринку, що підкреслює важливість спільної розробки бізнес-цінності на базі штучного інтелекту.



Стрімке зростання китайського хмарного ринку в 2025-2026 роках є результатом «ідеального шторму»: внутрішній запит на цифровізацію промисловості наклався на необхідність швидкої відповіді західним АІ-рішенням. Перехід від демонстрації можливостей моделей до «промислового» розгортання АІ-агентів свідчить про те, що китайський техсектор подолав етап хайпу. Тепер головна битва розгортається на рівні операційної ефективності - хто зможе надати бізнесу найбільш стабільне середовище для роботи автономних алгоритмів у реальному часі.



Стратегічна диверсифікація провайдерів також вказує на підготовку до довгострокової ізоляції або обмеження доступу до закордонних чипів. Наприклад, балансування ресурсів у Tencent Cloud та орієнтація Huawei на власні стеки (Huawei Cloud Stack) — це спроба побудувати самодостатню екосистему, де софт максимально оптимізований під наявне залізо. Подальша комерціалізація генеративного АІ в Китаї буде залежати від успіху платформ Agent Development (ADP), які мають перетворити складні нейромережі на зрозумілі та окупні інструменти для автоматизації корпоративних знань та робочих процесів.

