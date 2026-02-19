Виручка Canva досягла 4 млрд дол. на тлі зростання трафіку з чат-ботів

19 февраля 2026 г., 9:35

Як пише TechCrunch, компанія Canva завершила 2025 рік із рекордними показниками, досягнувши позначки у 4 млрд дол. щорічного регулярного доходу.



Згідно із заявою співзасновника та операційного директора Кліффа Обрехта (Cliff Obrecht), кількість щомісячних активних користувачів зросла на 20%, перевищивши 265 мільйонів осіб, з яких 31 мільйон є платними передплатниками. Особливо вражаючу динаміку продемонстрував B2B-сегмент (компанії з понад 25 робочими місцями), який зріс на 100%, забезпечивши 500 млн дол. доходу.



Ключовим фактором успіху стала зміна стратегії: Canva більше не просто додає АІ-функції до графічного редактора, а перетворюється на повноцінну АІ-платформу. Новий інструмент для створення мінідодатків та вебсайтів за допомогою нейромереж вже залучив понад 10 мільйонів активних користувачів щомісяця. Компанія активно інтегрується з ChatGPT та Claude, ставши одним із 10 найбільш цитованих доменів у відповідях ChatGPT. Лише до жовтня 2025 року користувачі провели понад 26 мільйонів діалогів із застосунком Canva всередині чат-бота від OpenAI.



Кліфф Обрехт зазначив, що компанія зараз розглядає великі мовні моделі як основний канал залучення клієнтів (top-of-funnel), аналогічний за важливістю до пошуку в Google у минулому. Частка трафіку, що приходить за рекомендаціями з АІ-сервісів, уже вимірюється двозначними числами, що змушує компанію перерозподіляти ресурси на користь оптимізації для чат-ботів.



Успіх Canva демонструє фундаментальну зміну в поведінці користувачів інтернету: традиційне SEO поступово поступається місцем оптимізації для мовних моделей (LLM Optimization). Компанія вчасно зрозуміла, що в 2026 році шлях клієнта починається не з пошукового рядка, а з запиту до АІ-асистента. Ставка на інтеграцію з ChatGPT дозволила Canva перехопити аудиторію ще на етапі формування творчого задуму, перетворюючи чат-боти на ефективну воронку продажів, яка працює значно дешевше за класичну контекстну рекламу.



Трансформація в «дизайнерське агентство у кишені» — це пряма відповідь на посилення конкуренції з боку Adobe та Apple. Поки конкуренти намагаються впровадити складні професійні інструменти в межах єдиних передплат, Canva робить ставку на максимальну простоту та автоматизацію через АІ-агентів. Це дозволяє компанії утримувати лідерство в сегменті малого та середнього бізнесу, де швидкість отримання результату важливіша за глибину ручного налаштування. З огляду на плани виходу на IPO у найближчі роки та поточну оцінку в 42 млрд дол., здатність Canva конвертувати безкоштовний трафік із нейромереж у реальний прибуток стає головним аргументом для майбутніх інвесторів.

