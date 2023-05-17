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«Укрзалізниця» протестувала таргетовані екстрені сповіщення через мобільний додаток

17 мая 2023 г., 15:25

Внаслідок ворожого обстрілу Хмельниччини на світанку 13 травня «Укрзалізниця» була вимушена змінити маршрут понад двох десятків поїздів, а також організувати десятки додаткових рейсів, залізничні та автобусні шатли.

Щоб допомогти пасажирам різних рейсів зорієнтуватися у вирі повідомлень, їм через офіційний мобільний додаток «Укрзалізниці» у тестовому режимі були відправлені персоналізовані інструкції щодо пересадкових маршрутів. Інструкції в понад 30 варіаціях було сформовано залежно від низки факторів: станції відправлення, рейсу та станції прибуття, наявних шатлів і стиковок в обраний період часу. http://app.uz.gov.ua/start

В результаті жоден рейс далекого сполучення не було скасовано, а шатлами доставлено щонайменше 2 тис. пасажирів.

Наразі новий застосунок «Укрзалізниці» встановили вже близько 800 тис. користувачів, які придбали з його допомогою понад 2,2 млн квитків.

«Укрзалізниця» протестувала таргетовані екстрені сповіщення через мобільний додаток

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