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У потребителей нет полного доверия к технологиям умного дома

6 августа 2020 г., 12:15
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У потребителей нет полного доверия к технологиям умного дома

Для того, чтобы лучше уяснить отношение широкой общественности к концепции умного дома, исследователи из Университета Уорвика (Великобритания) провели репрезентативный опрос британских потребителей на национальном уровне.

Каждому из более двух тысяч участников были заданы вопросы, призванные определить:

  • степень осведомленности об Интернете Вещей (IoT);

  • наличие в доме умной бытовой техникой;

  • опыт взаимодействия с технологиями умного дома;

  • доверие к надёжности и компетентности умных устройств;

  • доверие к защите приватности;

  • доверие к безопасности;

  • удовлетворённость, намерение использовать и рекомендовать в будущем.

Главным из результатов исследования, опубликованных в статье журнала PLOS ONE, является то, что британские пользователи всё ещё недостаточно доверяют умному дому и не готовы переложить на него заботы об их безопасности и приватности.

Респонденты обеспокоены вероятностью инцидентов безопасности и серьёзно относятся в возможным последствиям нарушения их приватности. Эти соображения имеют первостепенное значение для принятия решения о покупке умной техники, делая его менее вероятным.

Также, это исследование показало, что:

  • женщины чаще мужчин пользовались умными домашними устройствами в прошлом году;

  • первыми внедряли у себя технологии умного дома не только молодые люди возрастом от 18 до 24 лет, но и те, кому за 65;

  • молодёжь менее, чем категорию 65+ беспокоит перспектива нарушений приватности;

  • малообразованные люди менее других заинтересованы в покупке техники для умного дома в будущем.

Профессор факультета компьютерных наук, Роб Проктер (Rob Procter), следующим образом суммирует выводы проведённого опроса: «Бизнес по-прежнему активно продвигает позитивное видение умного дома для потребителей (например, его удобство, экономичность, безопасность)... Но, как мы видим из результатов нашего опроса, потребители активно сравнивают с этим видением свой опыт взаимодействия и приходят к другим интерпретациям и заключениям, отличным от тех, которые пытается навязать бизнес».


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