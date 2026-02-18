Прорив у 6G: продемонстровано «масове підключення» за допомогою квантових технологій

18 февраля 2026 г., 17:45

0

Tweet

Національний інститут інфокомунікаційних технологій Японії (NICT) оголосив про успішну розробку та випробування нового гібридного методу обробки сигналів для мереж шостого покоління (6G). Технологія, що поєднує можливості квантового комп'ютера на основі відпалу (quantum annealing) з класичними обчисленнями, дозволила забезпечити стабільний одночасний зв'язок з великою кількістю пристроїв у реальних вуличних умовах.



Результати дослідження були представлені на міжнародній конференції IEEE Consumer Communications & Networking Conference (CCNC) 2026.



З поширенням дронів, роботів та пристроїв розширеної реальності (XR), мережі 6G мають забезпечувати набагато вищу щільність підключень, ніж нинішній стандарт 5G (прогнозується зростання щільності більш ніж у 10 разів).



Однією з ключових технологій для цього є неортогональний множинний доступ (NOMA). Він дозволяє декільком пристроям передавати дані одночасно на одній частоті. Проте це створює проблему: на базовій станції сигнали накладаються один на одного, і їх розділення вимагає колосальних обчислювальних ресурсів. Складність розрахунків зростає експоненціально залежно від кількості пристроїв, що робить детекцію в реальному часі майже неможливою для звичайних комп'ютерів.



Розроблений NICT підхід розв'язує цю проблему за допомогою розподілу завдань.



Квантовий комп'ютер (Quantum Annealing) ефективно шукає найкращі комбінації сигналів серед мільярдів варіантів, вирішуючи завдання комбінаторної оптимізації.



Класичний комп'ютер проводить подальшу обробку для точної оцінки ймовірностей та остаточного виявлення сигналу.



Головною інновацією стало те, що вчені вперше адаптували цей метод для багатоантенної (MIMO) та багаточастотної передачі, які є критично важливими компонентами сучасного та майбутнього мобільного зв'язку.



У ході чисельного моделювання (4 антени, 8 пристроїв, ~60 000 комбінацій сигналів) метод показав вищу точність, ніж загальноприйнятий алгоритм LMMSE.



Після цього були проведені польові випробування (Over-the-Air) з використанням квантового комп'ютера D-Wave.



Вчені успішно продемонстрували детекцію сигналів без помилок.



Підтверджено можливість одночасного зв'язку з 10 пристроями, що відповідає десятикратному збільшенню щільності підключень порівняно з 5G.



Цей успіх є важливим кроком до реалізації масштабних систем міжмашинної взаємодії (M2M). У майбутньому це дозволить тисячам автономних одиниць — від промислових роботів до розумних сенсорів — працювати в єдиній мережі 6G без затримок та втрат даних.



NICT планує продовжувати експерименти, щоб ще більше збільшити кількість одночасних підключень та підготувати технологію до комерційного впровадження.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI