Планшеты напомнили о себе уверенным ростом

6 августа 2020 г., 12:59

Во втором квартале текущего года глобальные поставки планшетов, которые эксперты из Canalys рассматривают как часть рынка ПК, выросли на 26% «YoY», до 37,5 млн устройств. После многолетней стагнации рассматриваемое направление ожило благодаря вынужденному спросу на удобные инструменты для удаленной работы, обучения и свободного времяпрепровождения.

Как итог, все ключевые игроки рынка отчитались описываемым двузначным числом ростом поставок, а лидер — Apple — отправил в каналы рекордные 14 млн устройств. Впрочем, лучший прирост поставок показала замкнувшая Тор-5 Lenovo — прошлогодний результат вендора был улучшен почти на 53%.

С учетом планшетов, мировой рынок компьютеров увелилчися на 14%, до 110,5 млн устройств. При росте на 12% «YoY», Lenovo закрепилась на первом месте рейтинга — в каналы отгружено 20,2 млн устройств. За счет высоких поставок iPad и MacBook, на второй позиции оказалась Apple (отгружено 19,6 млн устройств, +18% «YoY»). Первую пятерку замкнули HP, Dell и Samsung.

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