 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 30-31 (1226)

26.07 - 02.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Планшеты напомнили о себе уверенным ростом

6 августа 2020 г., 12:59
Планшеты напомнили о себе уверенным ростом

Во втором квартале текущего года глобальные поставки планшетов, которые эксперты из Canalys рассматривают как часть рынка ПК, выросли на 26% «YoY», до 37,5 млн устройств. После многолетней стагнации рассматриваемое направление ожило благодаря вынужденному спросу на удобные инструменты для удаленной работы, обучения и свободного времяпрепровождения.

Как итог, все ключевые игроки рынка отчитались описываемым двузначным числом ростом поставок, а лидер — Apple — отправил в каналы рекордные 14 млн устройств. Впрочем, лучший прирост поставок показала замкнувшая Тор-5 Lenovo — прошлогодний результат вендора был улучшен почти на 53%.

С учетом планшетов, мировой рынок компьютеров увелилчися на 14%, до 110,5 млн устройств. При росте на 12% «YoY», Lenovo закрепилась на первом месте рейтинга — в каналы отгружено 20,2 млн устройств. За счет высоких поставок iPad и MacBook, на второй позиции оказалась Apple (отгружено 19,6 млн устройств, +18% «YoY»). Первую пятерку замкнули HP, Dell и Samsung.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  