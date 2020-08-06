Выручка Atos в I полугодии снизилась на 2,8% и составила 5,627 млрд евро

6 августа 2020 г., 11:15

0

Tweet

Компания Atos подвела итоги первого финансового полугодия. Несмотря на ограничения в работе, вызванные глобальной пандемией, и благодаря правильно выбранной стратегии выручка интегратора за отчетный период органически снизилась всего на 2,8%. При этом количество поступивших новых заказов возросло на 10% по сравнению с предыдущим годом. Во втором квартале были заключены сразу несколько крупных контрактов на предоставление цифровых и облачных продуктов, а также решений по безопасности.

Выручка индустрии промышленности достигла 1037 млн евро, снизившись на 9,2%. Значительное влияние на нее оказала «заморозка» деятельности во II квартале, вызванная пандемией COVID-19. Наибольшие сложности возникли в автомобильном и аэрокосмическом секторах, преимущественно в Южной Европе, Северной Америке и Центральной Европе. Отрицательный результат также связан со снижением активности Siemens, в основном в Северной Америке, а также с истекшими в 2019 г. контрактами в Северной Европе. Операционная прибыль достигла 13 млн евро, что составляет 1,2% от выручки.

Выручка индустрии финансовых услуг и страхования составила 1077 млн евро при органическом снижении на 4,3%. Во второй четверти на ней отразилось, главным образом, снижение активности, так как некоторые банковские учреждения отложили и сократили дискретные расходы в условиях COVID-19. В особенности это коснулось Северной Америки и Центральной Европы. Операционная прибыль составила 126 млн евро, что равняется 11,7% от выручки.

Выручка государственного сектора и обороны составила 1216 млн евро, увеличившись ко II кварталу на 9% по сравнению с прошлым годом. Рост был обусловлен повышенным спросом на услуги в сфере высокопроизводительных вычислений для метеорологической службы в Северной Европе и исследовательского центра в Центральной Европе. Операционная прибыль выросла до 116 млн долл., что составило 9,5% от выручки.

Выручка индустрии телекоммуникаций и СМИ составила 836 млн евро, снизившись на 5,6%. Индустрия столкнулась с проблемой отложенных прикладных проектов, а также снижением общей суммы контрактов в большинстве регионов, в частности, в Центральной Европе. В Северной Америке, напротив, были отмечены высокие темпы роста, которые были достигнуты благодаря увеличению спроса на цифровые рабочие места, расширению контракта с крупной инжиниринговой компанией, подписанного в первом квартале, заключению новых и дополнению уже существующих контрактов с ведущими медиакомпаниями, а также органическому росту в связи с недавним приобретением компании Maven Wave. Операционная прибыль составила 84 млн евро или 10% от выручки.

Выручка индустрии услуг и ресурсов достигла 804 млн евро, снизившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Активнее всего бизнес развивался в секторах энергетики и ЖКХ, в то время как представители розничной торговли и сферы транспорта не смогли показать высоких результатов из-за слишком сильного влияния пандемии. Операционная прибыль достигла 43 млн евро, что составляет 5,3% от выручки. Снижение основных показателей было вызвано низкой маржинальностью ряда проектов, находившихся в начальных стадиях реализации.

Выручка индустрии здравоохранения составила 657 млн евро, сократившись за полугодие всего на 1,2%, при этом во втором квартале удалось добиться роста на 2,6%. В Северной Америке были отложены значимые проекты по внедрению решений для медицинских учреждений, однако в Южной Европе, наоборот, наблюдалась повышенная активность, вызванная реализацией большого количества проектов по цифровизации. Операционная прибыль составила 68 млн евро – 10,3% от выручки.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации