У першому кварталі кількість DDoS-атак зросла в 1,5 раза

18 апреля 2024 г., 17:25

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Як свідчить новий звіт Cloudflare DDoS Threat Report, за першу чверть цього року кількість атак в цілому підвищилась на 50% у річному вимірі. Протягом кварталу Cloudflare запобігла 4,5 млн DDoS-атак, в тому числі 1,7 млн HTTP DDoS-атак, що на 93% більше, ніж рік тому. Ці показники значно вищі, ніж у будь-якому з кварталів до 2023 року.

В цілому, системи Cloudflare нейтралізували 10,5 трлн запитів, повʼязаних з HTTP DDoS, та запобігла понад 59 ПБ повʼязаного з цим трафіку, тільки на мережевому рівні.

Чотири з кожних 10 HTTP DDoS-атак тривають понад 10 хвилин і приблизно три з 10 тривають понад годину, що свідчить про серйозність проблеми, йдеться у звіті.

Найбільша одиночна DDoS-атака, зафіксована цього року, була здійснена з використанням Mirai-подібного ботнету. Атака досягала 2 ТБіт\с і була спрямована на азійського хостинг-провайдера.

Із січня по березень також спостерігався сплеск DDoS-атак на основі DNS, причому у звіті зазначається, що вони стали найпоширенішим вектором атак. Кількість атак такого типу зросла на 80% порівняно з минулим роком і тепер становить близько 54% усіх DDoS-атак.

Швеція, країна, яка зазвичай не асоціюється з кібератаками, зазнала значного зростання кількості DDoS-атак, причому Cloudflare зафіксувала збільшення кількості атак на цю країну на 466%. Таки сплеск пов'язують зі вступом Швеції до НАТО, оскільки збільшення кількості атак повторює тенденцію, яка спостерігалася під час вступу в організацію Фінляндії у 2023 році.

Навіть попри збільшення кількості нападів, Швеція не увійшла до топ-10 країн, які стали об'єктами атак у першому кварталі. Найбільш атакованою країною або територією стали США, далі йдуть Китай, Канада, В'єтнам, Індонезія, Сінгапур, Гонконг, Тайвань, Кіпр і Німеччина.

У галузевому розрізі найбільше атакували індустрію азартних ігор та грального бізнесу. У першому кварталі цей сегмент найбільше піддавалася HTTP DDoS-атакам – сім з кожних 100 запитів, нейтралізованих Cloudflare.

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