Як кіберзлочинці використовують GenAI та ChatGPT

15 февраля 2024 г., 18:46

+11

голос Tweet

У той час як багато галузей тільки починають вивчати можливості GenAI та ChatGPT, кіберзлочинці вже активно використовують потужний потенціал АІ у масштабуванні векторів атак.

На початку 2023 року команда Check Point виявила перші натяки на зацікавленість кіберзлочинців у використанні ChatGPT для створення шкідливого програмного забезпечення, інструментів шифрування та інших векторів атак. Крім того, кібершахраї одразу ж почали вивчати, як обійти будь-які обмеження, щоб почати використовувати GenAI у незаконних діях.

Через рік після запуску ChatGPT можна спостерігати, що використання генеративного АІ стало новою нормою для багатьох кіберзлочинних сервісів, особливо у сфері паролювання та соціальної інженерії. Деякі з них усвідомили потенціал GenAI як диференціатора для підвищення ефективності своїх сервісів і навіть хваляться цим.

Фейкові акаунти у соціальних мережах становлять значну загрозу кібербезпеці через їхній потенціал для зловмисної діяльності, імітації брендів, поширення дезінформації та багато іншого.

Наприклад, у грудні 2023 року досвідчений зловмисник на «авторитетному» російському підпільному форумі запропонував на продаж готову платформу, яка використовує АІ як основний модуль генерації контенту для соціальних мереж. Запропонований інструмент може бути використано для майже повної автоматизації ведення фейкових акаунтів у соцмережах.

На форумі зловмисник пояснив, що усвідомив, наскільки потужними є ці інструменти, лише під час роботи над своєю платформою, і зараз він пропонує дві бізнес-моделі.

Одна з них - управління фейковими акаунтами в соціальних мережах як послуга - зловмисник і його команда створюють усі необхідні акаунти в Instagram, Facebook, Telegram і Twitter. Потім вони автоматично генерують контент і просувають акаунти, щоб надати їм видимість і відчуття автентичності. Платформа може одночасно створювати контент для більш ніж 200 акаунтів і генерувати щоденні пости, ролики тощо. Акаунти, керовані штучним інтелектом, приваблюють підписників, а трафік з усіх акаунтів може бути використаний у будь-яких зловмисних цілях.

Другий варіант, що пропонує зловмисник, це автономна платформа - інструмент продається «як є», і покупець самостійно керує всіма акаунтами, керованими штучним інтелектом. Однією з ключових особливостей володіння платформою є можливість завантажувати контент і збагачувати його за допомогою АІ. Вартість цієї пропозиції - 5000 дол.

Напередодні Нового року, на одному з найбільших російських підпільних форумів було представлено ще один сервіс для видавання себе за іншу особу.

Використання сервісів, описаних у прикладах вище, окремо або в комбінації, можуть бути використанні у завданнях соціальної інженерії.

Ще один напрямок використання GenAI - спам.

Шкідливий спам - одна з найстаріших незаконних послуг, яку можна знайти на підпільних форумах кіберзлочинців. Спам є найпоширенішим початковим вектором для різних сценаріїв атак, таких як фішинг і збір облікових даних, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, шахрайство тощо.

Використання ChatGPT допомагає рандомізувати текст спаму і підвищити ймовірність того, що листи потраплять до поштової скриньки жертви. При цьому автоматично створюється унікальний текст для кожної спам-розсилки, що допомагає їй легко обходити антиспам-фільтри.

За словами одного з клієнтів нового спам-сервісу з використанням, послуга на основі штучного інтелекту допомогла йому обійти антиспам і антифішинг у популярних поштових сервісах і досягти 70% успішної доставки на цільову адресу електронної пошти.

Інше поле застосування GenAI у кіберзлочинах - KYC.

Процедури «Знай свого клієнта» (Know Your Customer, KYC) стали стандартною практикою для компаній, що надають фінансові послуги, через необхідність посилення безпеки, зниження ризиків і дотримання нормативних вимог.

KYC також відіграє вирішальну роль у відновленні доступу до облікового запису у випадку, якщо законний власник не може скористатися традиційними методами, такими як зміна пароля. Зазвичай компанія вимагає від клієнтів пройти процедуру KYC, щоб підтвердити їхню особу та переконатися, що вони є законними власниками облікових записів. Зазвичай це передбачає надання дійсних ідентифікаційних документів, таких як видане державою посвідчення особи, паспорт або водійське посвідчення, а також додаткові кроки перевірки, наприклад, фотографування з документом.

Існує цілий підпільний ринок тіньових послуг у напрямку KYC, таких як створення зображень фальшивих документів для перевірки. Раніше таку роботу кіберзлочинці виконували здебільшого вручну, маніпулюючи відповідними зображеннями.

Однак зараз у Darkweb вже є постачальники KYC-послуг, які починають інтегрувати АІ, щоб значно прискорити процес створення фальшивих верифікаційних документів «високої» якості.

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту створює нові можливості та виклики у сфері кібербезпеки. Хоча АІ уможливлює такі корисні застосування, як виявлення шкідливого програмного забезпечення та захист систем, він також дозволяє кіберзлочинцям значно масштабувати свої операції.

Тепер кіберзлочинці можуть використовувати можливості штучного інтелекту для створення більш складних схем соціальної інженерії, швидше знаходити вразливі місця в мережі, створювати синтетичні медіа для залякування або крадіжки персональних даних, а також автоматизувати спроби фішингу та розробку шкідливого програмного забезпечення.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків