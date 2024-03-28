За нами стежать

28 марта 2024 г., 17:25

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Виходячи з матеріалів суду за антимонопольним позовом на адресу Meta, з 2016 року Facebook використовував дані Onavo (пам'ятаєте, був такий VPN-додаток, який Facebook купив років 10 тому?) для збору даних про трафік конкуруючих додатків – Snapchat, YouTube та Amazon.

Для цього було зібрано спеціальну команду під назвою Project Ghostbusters. Вона розробила спосіб – фактично, це була атака типу MITM (man-in-the-middle, «людина посередині») – для розшифровки SSL-трафіку додатків. Рішення було подано керівництву Facebook.

Судячи з того, що коли у 2019 році Apple через такі дії прийняв рішення про видалення програми Onavo з App Store, це призвело до інтенсивних обговорень і, як свідчить листування, команда вимагала особистого рішення Марка Закерберга про зупинення розшифровки SSL-трафіку, прослуховування велося цілком системно і не факт, що тільки додатком Onavo.

Фактично йдеться про федеральний злочин і голови не лише полетять, а й сядуть.

Ну ось, усе таємне стає явним, а люди дивувалися, чому, як тільки подивишся ролик на YouTube, тобі відразу відповідну рекламу в Facebook показують…

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