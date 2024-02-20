Їдемо назустріч GDPR

20 февраля 2024 г., 17:19

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Кілька спостережень за підсумками участі у роботі форуму «Захист персональних даних: сучасний сценарій та перспектива на майбутнє».

Метою заходу є привернення уваги представників органів державної влади, громадянського суспільства та експертної спільноти до питань модернізації законодавства України у сфері захисту персональних даних та приведення його у відповідність до вимог Конвенції 108+ та Загального регламенту про захист даних (GDPR) у світлі перспектив приєднання України до Європейського Союзу.

Звернув увагу на те, що через неабияке збільшення активності в обробці даних в Інтернеті, в тому числі й в Україні, особливо в галузі великих даних та соціальних медіа, наше законодавство потребує повного оновлення практичного регулювання та його застосування. Україна стає все більш привабливою для back-офісів або центрів, що займаються супроводом компаній зі штаб-квартирами в Європі чи Америці. Не варто забувати, що український бізнес, який релокавувся до країн ЄС, та має свою основну клієнтську базу в Європі, знаходиться під впливом своїх європейських клієнтів і їх очікувань щодо відповідності стандартам Загального регламенту про захист даних.

На жаль, чинним законодавством не охоплюється цілий ряд питань та правовідносин які виникають на практиці (наприклад спільна обробка персональних даних різними юридичними особами, відносини субпідряду при обробці персональних даних, обробка персональних даних у мережі Інтернет тощо). Застаріле законодавство гальмує та створює перепони в реалізації інноваційних рішень як у приватній (розвиток ІТ сфери) сфері, так і у публічному секторі (електронна демократія, цифровізація адміністративних послуг).

Сподіваюсь на те, що сьогодні, після експертного обговорення, Комітет з прав людини, матиме відповіді на окремі питання, та зможе доопрацювати та винести в зал тексти обох проєктів вже найближчим часом. Зі свого боку, можу пообіцяти підтримку, лобіювання, та участь у доопрацюванні документа до остаточного ухвалення обох проєктів.

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