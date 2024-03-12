Майбутнє кібербезпеки в епоху генеративного АІ

12 марта 2024 г., 17:42

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З розвитком цифрового ландшафту прогресує і сфера кібербезпеки, яка зараз стоїть на порозі трансформаційної ери, що ґрунтується на генеративному АІ.

Дослідження, що було нещодавно проведено TechTarget Enterprise Strategy Group за підтримки Check Point, надало переконливі дані, які підкреслюють вирішальну роль генеративного АІ у формуванні майбутнього кібербезпеки.

Майже 92% респондентів проведеного опитування погоджуються, що машинне навчання підвищило ефективність та результативність технологій кібербезпеки. Але слід зазначити деякі деталі в отриманих оцінках.

Парадокс впровадження. Хоча 87% фахівців з безпеки визнають потенціал генеративного АІ для посилення захисту кібербезпеки, існує відчутне почуття обережності. Це пов'язано з розумінням того, що ті ж самі технології можуть бути використані супротивником для організації більш складних кібератак.



Стратегічне управління і розробка політики. Вражаючий показник - 75% організацій не просто пасивно спостерігають, а активно розробляють політику управління для використання генеративного АІ в кібербезпеці. Такий проактивний підхід свідчить про значний зсув у бік інтеграції АІ в систему кібербезпеки, забезпечуючи його ефективне та відповідальне застосування.

Інвестиції та вплив. Дослідження прогнозує ключову тенденцію: до кінця 2024 року генеративний АІ впливатиме на рішення про закупівлю систем кібербезпеки для більш ніж 60% організацій. Ця статистика свідчить про зростаючу впевненість у здатності АІ революціонізувати операції з безпеки - від виявлення загроз до реагування на інциденти.

Операційна ефективність і реагування на загрози. Одне з найбільш важливих спостережень дослідження - 80% опитаних команд безпеки очікують, що генеративний АІ значно підвищить операційну ефективність. Більше того, 65% очікують, що він збільшить час реагування на загрози, що підкреслює потенціал технології не просто покращити, але й активно прискорити робочі процеси у сфері безпеки.

Виклики та занепокоєння. Попри оптимізм, дослідження також проливає світло на основні проблеми. Приблизно 70% респондентів підкреслили проблему інтеграції генеративного АІ в існуючі інфраструктури безпеки, тоді як 60% вказали на ризики, пов'язані з потенційною упередженістю та етичними міркуваннями.

Слід зазначити, що звичайно, кіберзловмисники також мають доступ до відкритих додатків GenAI та технічні можливості для розробки власних LLM. Наприклад WormGPT та FraudGPT є ранніми прикладами, призначених для використання кіберзлочинцями та хакерами цих технологій.

Чи будуть кіберзлочинці використовувати та отримувати вигоду від LLMs? Понад три чверті респондентів опитування (76%) не лише вважають, що це станеться, але й впевнені, що зловмисники будуть намагатися отримати перевагу (над кіберзахисниками) від інновацій у сфері генеративного АІ. Респонденти також вважають, що генеративний AI може призвести до збільшення обсягу загроз, оскільки полегшує некваліфікованим кіберзловмисникам розробку більш складних атак. Фахівці з безпеки та ІТ також занепокоєні глибокими підробками та автоматизованими атаками.

Дослідження TechTarget ESG висвітлює складний, але багатообіцяючий горизонт генеративного АІ в кібербезпеці. Воно являє собою аналіз ситуації з обережним оптимізмом, де потенціал для інновацій збалансований з гострим усвідомленням майбутніх викликів. Для організацій, які долають цей новий рубіж, ідеї, викладені в цьому дослідженні, можуть бути своєрідним маяком. Маяком, що спрямовує розробку стратегій, які є не лише технологічно передовими, але й етично обґрунтованими і стратегічно правильними.

По суті, майбутнє кібербезпеки, як показано в дослідженні TechTarget, полягає не лише у впровадженні генеративного АІ, але й у поміркованому, відповідальному і, зрештою, трансформаційному підході до нього.

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