У браузері Opera з'явилися нові інструменти на базі штучного інтелекту

24 марта 2023 г., 15:25

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Повідомляється, що браузери Opera та Opera GX отримують інструменти на основі штучного інтелекту.

Набір нових функцій, а саме підказки зі штучним інтелектом, а також доступ до ChatGPT і ChatSonic на бічній панелі, змінять досвід користувачів, заявляють розробники.

В Opera стали доступні підказки. Раніше, коли ви виділяли якийсь текст, з'являлася підказка, яка дозволяла вам скопіювати або навіть здійснити пошук виділеного контенту. Однак тепер сервіс дозволяє робити набагато більше.

Можливо, фрагмент тексту був довгим або заплутаним. AI Prompts може допомогти скоротити його або пояснити, будь то абзац, ціла стаття або навіть веб-сайт. Функція допоможе «спуститися в інтернет-кролячу нору, оскільки ви можете попросити запропонувати більш релевантний контент на основі того, що ви читаєте». AI Prompts може навіть допомогти створити дотепний твіт на задану тему. Підказки штучного інтелекту, доступні при виділенні тексту або безпосередньо з адресного рядка.

Підказки штучного інтелекту в браузері Opera пропонують скоротити текст, підсумувати його або навіть створити твіт про нього.

Окрім нової функції Opera AI Prompts, користувачі також мають доступ до веб-версій ChatGPT і ChatSonic прямо на бічній панелі - які дозволяють генерувати ідеї, резюме, переклади, маршрути. Причому ChatSonic настільки розумний, що може створювати зображення. Загалом, нові інструменти пропонують портал до більш персонального та інтелектуального Інтернету, стверджують у компанії.

Щоб отримати доступ до нових функцій, необхідно оновити браузер Opera та активувати опцію "Ранній доступ" у налаштуваннях браузера.

Розробники також заявили, що вже працюють над другою стадією програми Browser AI і власним механізмом штучного інтелекту браузера Opera на основі GPT.

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