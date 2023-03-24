Schneider Electric співпрацює із благодійними фондами на підтримку українців за кордоном

24 марта 2023 г., 16:25

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За заявою Schneider Electric, компанія долучилася до діяльності благодійних фондів, направлених на допомогу українцям, що вимушено виїхали за кордон у 2022 році.



Спільно з St Nicholas foundation було створено два притулки для 70 дітей, які переїхали з України до Польщі. В рамках першого табору Святого Миколая в місті Братковіце діти не лише навчалися та відвідували заняття польської мови, а й розважалися разом з місцевими однолітками. Маленькі переселенці мали змогу обрати дозвілля до душі: програмування роботів, спортивні заняття, створення анімації для ігор тощо. Другий літній табір у місті Бидгощі був організований для 35 дітей-сиріт та напівсиріт віком від 10 до 17 років. Вони перебували у 8-денній подорожі на базі відпочинку на Мазурах, відвідували культурні, мистецькі та спортивні заходи на природі.



Разом з фондом SOS Children village компанія Schneider Electric допомогла надати довготривалу опіку понад 150 українським дітям та їх опікунам, яких прийняли у дитячих містечках Польщі, Румунії та Литви. Спільними силами з SOS Attitude, Schneider Electric також підтримала біженців з України в Молдові, забезпечуючи їх усім необхідним: наметами, продуктовими наборами та енергообладнанням.

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