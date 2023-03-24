Lenovo LOQ – нова ігрова лінійка ноутбуків початкового рівня

24 марта 2023 г., 14:32

0

Tweet

Компанія Lenovo анонсувала нову лінійку ігрових платформ Lenovo LOQ, яка дозволяє геймерам зробити перші кроки у своїх віртуальних подорожах. А тим, хто хоче змагатись та конкурувати з більш просунутими суперниками — краще обрати рішення під брендом Lenovo Legion.



До нової лінійки ноутбуків Lenovo LOQ входять Lenovo LOQ 16IRH8 та Lenovo LOQ 15IRH8 на базі процесорів Intel Core, ноутбуки Lenovo LOQ 16APH8 та Lenovo LOQ 15APH8 на базі процесорів AMD, а також настільний ПК Lenovo LOQ Tower 17IRB8.



"Із запуском нового бренду Lenovo LOQ ми створюємо лінійку досконалих ігрових рішень і ПК, які призначені не лише для досвідчених гравців ігрової спільноти, але й для початківців та майбутніх геймерів, — говорить Оуян Цзюнь (Ouyang Jun), віцепрезидент та керівник напрямку персональних комп’ютерів у Lenovo, Intelligent Devices Group. — Lenovo LOQ руйнує бар'єри входу для геймерів, даючи їм змогу розпочати пригоди в ігровому світі".





Пристрої Lenovo LOQ пропонуються із розмірами екрана 15 або 16 дюймів, процесорами до 13-го покоління Intel Core або AMD Ryzen серії 7000 чи з вбудованої графікою NVIDIA GeForce RTX 4060. Ноутбуки Lenovo LOQ з графікою NVIDIA мають перемикач MUX, який дозволяє покращувати інтегровану графіку через NVIDIA Advanced Optimus під час ігрових сесій. Таким чином дискретні графічні карти NVIDIA з підтримкою DLSS безпосередньо взаємодіють з дисплеєм і забезпечують більшу частоту кадрів за секунду з меншою затримкою, щоб ігри працювали більш плавно. Коли гра не запущена, перемикач MUX дозволяє ноутбуку використовувати інтегровану графіку так, щоб оптимізувати час роботи від батареї.



Система охолодження ноутбуків оснащена чотирма тепловими трубками, подвійними 85-міліметровими високошвидкісними вентиляторами на 12 В та її сумарна теплова потужність складає до 135 Вт. Екрани розміром 15 та 16 дюймів мають яскравість 350 ніт, роздільну здатність WQXGA (2560х1440), співвідношення сторін 16:10 та змінну частоту оновлення до 165 Гц. Пристрої доступні у двох конфігураціях 16IRH8 та 16APH8. Обидва дисплеї також підтримують технологію NVIDIA G-SYNC.



На всіх ноутбуках Lenovo LOQ є вбудований чіп Lenovo LA AI, такий самий як на моделях Lenovo Legion. Він працює разом з ПЗ Lenovo AI Engine+, щоб динамічно налаштовувати споживану потужність та теплову продуктивність, оптимізуючи частоту кадрів під час гри. Він використовує машинне навчання для аналізу звичок користувача, щоб з часом покращувати ігрову продуктивність.



Усі ноутбуки Lenovo LOQ доступні з оперативною пам'яттю DDR5 об'ємом до 16 ГБ (з можливістю збільшити до 32 ГБ) та частотою 5600 МГц, а також твердотільним накопичувачем PCIe об'ємом до 1 ТБ (продається окремо). Усі ноутбуки Lenovo LOQ мають два слоти для розширення оперативної пам'яті та два слоти PCIe для розширення накопичувача.



16-дюймові ігрові ноутбуки Lenovo LOQ оснащені акумулятором ємністю до 80 Вт*год, що забезпечує до 7 годин автономної роботи й підтримує технологію Super Rapid Charge Pro, завдяки чому пристрій заряджається швидше. 15-дюймові ноутбуки Lenovo LOQ отримали акумулятор ємністю до 60 Вт*год, що забезпечує до 6 годин автономної роботи з підтримкою технології Super Rapid Charge. Усі ноутбуки мають порт USB-C, який підтримує зарядку потужністю 140 Вт для додаткової мобільності в дорозі.



Обидва 15-дюймові та 16-дюймові ноутбуки Lenovo LOQ оснащені повнорозмірною фірмовою ігровою клавіатурою Lenovo з функцією цифрової клавіатури (numpad), ходом клавіш 1,5-мм, технологією 100-відсоткового захисту від відблисків, а також опціональним 4-зонним RGB-підсвічуванням. Усе це розміщено в міцному полімерному корпусі сірого кольору (Storm Grey), протестованому на відповідність стандартам MIL-STD 810H6, з яскравим новим логотипом Lenovo LOQ, який помітно виділяється на кришці ноутбука.



Настільний ПК Lenovo LOQ Tower націлено на геймерів-початківців, тому має можливість розширення в майбутньому. На передній панелі 17-літрового корпусу з синім акцентом нанесені 2D та 3D смугасті візерунки, які не тільки виглядають ефектно, але й забезпечують покращену вентиляцію. Це дозволяє процесору Intel Core i7-13700 13-го покоління та новітній інтегрованій графіці NVIDIA 40-ї серії "дихати" під час інтенсивних ігрових сесій. Обсяг оперативної пам'яті DDR4 можна розширити до 32 ГБ з частотою до 3200 МГц. Для зберігання даних передбачено до 2 ТБ на 3,5-дюймовому жорсткому диску SATA2 зі швидкістю обертання 7200 об/хв та до 1 ТБ на твердотільному SSD-накопичувачу PCIe NVMe формфактора M.2 2280. Пристрій додатково підтримує до 1 твердотільного накопичувача та до 2 жорстких дисків (кожен з яких продається окремо). Під'єднатися до мережі можливо за допомогою Wi-Fi 6e або через порт LAN 2.5GE.



Як і Lenovo Legion, всі пристрої Lenovo LOQ постачаються одразу з ОС Windows 11, а також 3 безкоштовними місяцями користування Xbox Game Pass Ultimate. Завдяки додатку Lenovo Legion Arena користувачі можуть зберігати всі свої улюблені ігри на різних ігрових платформах в одній центральній бібліотеці для легкого доступу та швидкого запуску. Lenovo Vantage також входить в комплект постачання, пропонуючи налаштування для максимізації продуктивності пристрою за допомогою універсального набору інструментів, включаючи елементи керування розгоном процесора та оперативної пам’яті, налаштування продуктивності завдяки ШІ та інформаційну панель продуктивності, що оновлюється в реальному часі. 3D-аудіо Nahimic від SteelSeries та прості елементи керування мікшуванням і потоковою передачею звуку забезпечують спілкування між членами команди під час ігрового процесу. Кожен пристрій Lenovo LOQ також є учасником програми Premium Care, розширеної служби підтримки Lenovo, яка надає персоналізовану допомогу з апаратним та програмним забезпеченням від досвідчених технічних спеціалістів, а також швидкий ремонт у разі потреби.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень