Триває реєстрація на 20-й сезон найбільшого європейського ІТ-змагання DEV Challenge

12 сентября 2023 г., 16:35

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Змагання розраховані на широку аудиторію і будуть корисними як для розробників середнього рівня та досвідчених спеціалістів, так і для початківців. Чемпіонат пройде за двома категоріями: Lite (Junior > Middle) і Hard (Middle > Senior) у номінаціях Backend, Frontend, Testing, Product Design та UI Design.

Це можливість не лише показати та «прокачати» свої навички, а і шанс заявити про себе в професійному ком’юніті. Лише за сезон у спільноті DEV Challenge зосереджується 2500+ учасників, 40+ суддів, ментори за різними напрямками та компанії-партнери.

Команда суддів розподілена за напрямками номінацій і представлена практикуючими фахівцями компаній з України, США, Великобританії, Канади, Латвії, Польщі, Німеччини, Чеської Республіки, Румунії та Хорватії. На офіційному сайті серед суддів зазначені представники Google, Microsoft, Epic Games та «Стенфордського університету США».

В рамках 20-го сезону учасники працюватимуть над соціально важливими завданнями від UNICEF, «Міністерства у справах ветеранів», благодійного фонду «Повернись Живим», «Центру громадянських свобод» та інших значущих для країни організацій.

Тривалість чемпіонату – два місяці, включаючи відбірковий етап/ кваліфікацію, онлайн-раунд та фінал.

Реєстрацію розпочато, для участі необхідно подати заявку до 24 вересня за посиланням https://cutt.ly/Twkk5Ck8 та скласти кваліфікаційний тест у період 11-24 вересня.

З 25 вересня до 4 жовтня відбудеться онлайн-раунд, результати якого будуть представлені 16 жовтня за оцінками робіт командою суддів.

Фінальний етап чемпіонату з оголошенням переможців запланований на 3-5 листопада. Він буде проведений у гібридному форматі, поєднуючи онлайн- та офлайн-заходи, серед яких DEV Challenge Online Day з доповідями від спікерів, DEV Challenge Friend Day з івентами у UNIT.City та інші освітні мітапи та вебінари.

Враховуючи широку географію учасників і суддів, мова проведення чемпіонату – англійська.

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