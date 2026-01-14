SoftServe запрошує взяти участь в хакатоні зі створення AI-агентів з призовим фондом 10 тис. дол.

14 января 2026 г., 17:35

Компанія SoftServe оголошує про запуск хакатону AgentForge – масштабної події, присвяченої розробці Agentic AI-рішень. Хакатон пройде у гібридному форматі (онлайн та офлайн) з фінальним нагородженням переможців в офісі компанії у Львові.

Agentic AI – це наступний етап еволюції штучного інтелекту. На відміну від звичайних чат-ботів, автономні AI-агенти здатні самостійно планувати дії, взаємодіяти між собою та виконувати складні завдання з мінімальним втручанням людини. Хакатон ініціюють технічні команди SoftServe, які працюють над створенням AI-рішень – команда Gen AI лабораторії та відділ AI & Data Science. Подія має на меті об’єднати розробників, дослідників та студентів для вирішення практичних викликів у цій сфері.

Хакатон AgentForge покликаний підтримати розвиток AI-екосистеми в Україні, дати учасникам можливість попрацювати з Agentic AI технологією та створити рішення, які можуть бути застосовані в бізнесі, дослідженнях і технологічних продуктах.

Подія відбудеться у два етапи. Перший відбудеться онлайн 5-10 лютого: п’ятиденний інтенсив, під час якого команди працюватимуть над практичними проєктами, отримають менторську підтримку та пройдуть через онлайн-півфінал. Другий – 17 лютого (офлайн, фінал): кращі команди зустрінуться у Львові для захисту проєктів перед журі, участі в панельних дискусіях та нетворкінгу з AI-експертами.

До участі в AgentForge хакатоні запрошують: розробників; Data Science спеціалістів; ML-інженерів; усіх охочих, зацікавлених у побудові AI– та agentic-систем

Реєстрація на участь в хакатоні відбувається індивідуально, після чого учасники можуть об’єднатися в команди по 1-4 особи. Учасники мають створити AI-системи, що повністю автоматизують складні процеси: від розробницьких пайплайнів до ML-експериментів. Рішення повинні демонструвати здатність агентів до міркування, адаптації та автономної взаємодії.

Для реалізації ідей команди отримають доступ до Anthropic API для побудови агентів, допомогу спеціального BA Agent для структурування проєктів та менторський супровід від провідних фахівців SoftServe у сфері Data Science та AI. До складу журі та експертного комітету увійшли представники бізнесу, академічної спільноти та AI-індустрії.

Загальний призовий фонд хакатону становить 10 тис. дол.: 1 місце – 5 тис. дол., 2 місце – 3 тис. дол. і 3 місце – 2 тис. дол.

