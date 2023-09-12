Кількість заявок на IPO компанії Arm вже перевищено в 10 разів

12 сентября 2023 г., 17:25

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Bloomberg пише, що на первинне публічне розміщення акцій компанії Arm Holdings вже отримано заявок в 10 разів більше, ніж очікувалось.

І банкіри планують припинити приймання заявок. Таким чином Arm, підконтрольна SoftBank Group, закриє процес з заявками на день раніше, але все ще планує визначити ціну на свої акції саме в середу.

До середи кількість підписників на акції може бути перевищена в 15 разів, додає джерело Bloomberg. Ніщо не є остаточним, і замовлення на IPO завжди можуть змінитися.

Arm все ще розглядає можливість підвищення цінового діапазону свого первинного публічного розміщення. Arm подала заявку на IPO за ціною від $47 до $51 за акцію, що може оцінити компанію в 54,5 млрд дол. у верхній частині діапазону.

Акції SoftBank зросли на 3,8% під час ранкової торгівлі в Токіо, продовжуючи зростати третій день поспіль. З початку року збільшення зафіксоване на рівні 20%.

Володар компанії, яка є ключовою частиною ланцюжка поставок мікросхем, що використовуються в більшості смартфонів у світі, раніше мав надію про оцінку на 60-70 мільярдів доларів в ході IPO.

Основний ринок чіпів Arm для смартфонів цього року стагнує, але компанія сподівається на зростання за рахунок замовників штучного інтелекту і центрів обробки даних. І це попри те, що вона поки що відіграє лише периферійну роль у технологіях, необхідних для побудови таких великих мовних моделей, які використовуються в ChatGPT та інших генеративних системах штучного інтелекту.

«AI буде всюди, і все це працюватиме на Arm», - заявив Рене Хаас (Rene Haas), генеральний директор компанії SoftBank, що займається розробкою чипів, у відеоролику для потенційних інвесторів, як пише Financial Times.

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