Обсяг українського експорту ІТ-послуг у січні сягнув 508 млн дол.

4 марта 2026 г., 12:35

У січні 2026 року обсяг експорту ІТ-послуг України сягнув 508 млн дол. згідно з даними НБУ. У річному зіставленні показник збільшився на 3,9% або на 19 млн дол.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року склала 1,247 млрд дол., що на 24,5% або 405 млн дол. менше порівняно з груднем 2025 року.

Частка комп’ютерних послуг у структурі всього експорту послуг становила 40,7%, що на 0,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас вона зменшилася на 0,7% у порівнянні з груднем 2025 року.

