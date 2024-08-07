Три зльоти Nvidia

7 августа 2024 г., 18:01

+11

голос Tweet

Цікаво спостерігати за еволюцією технологічних компаній, за їх ставленням до інженерних розробок, за злиттями та поглинаннями, за тим як вони вибудовують відносини з ринком. У кожного свій шлях.

Коли Nvidia десятиліттями інвестувала в CUDA, хто б міг подумати, що це призведе до розквіту штучного інтелекту. Однією з найдорожчих компаній світу Nvidia стала завдяки екосистемі партнерів та продуктів, створеній навколо графічних процесорів. Саме різноманітність та різноспрямованість бізнесів попутників наростила капіталізацію до трьох трильйонів доларів.

Такого не могло відбутись під час першого зльоту, лише внаслідок успіху ігрових відеокарт. Лудоманія - потужна світова сила, за якісне дозвілля люди охоче платять, але кінцеві споживачі не створюють грошові мультиплікатори.

Другий зліт Nvidia часів майнінгу зробив графічні процесори «засобом виробництва» (як не стався до криптолихоманки). Це вже діяльність промислового масштабу, доволі монополізована з усіх точок зору: парку серверів, споживання електроенергії, володіння гаманцями з монетами. Втім, обмежений (волатильністю, регуляторами, господарською практикою) вжиток криптовалют так і не відкрив нові горизонти суміжникам.

Третій зліт Nvidia відбувається за бурхливого розвитку штучного інтелекту. Звісно, якщо лише один Google планує витратити на ШІ більш ніж $100 млрд в наступні роки, а схожі наміри мають Microsoft, Amazon, Facebook та інші, то це також схоже на лихоманку, хайп. Відмінність у тому, що фронт потенційних вигодонабувачів широкий, а практичні застосування з'являються де завгодно. Відеоаналітика, безпілотний транспорт, долання мовних бар’єрів, програмування, проектування, медицина, ведення війни без живої сили – все це підтримує попит на графічні процесори. Nvidia контролює понад 90% ринку професійних графічних акселераторів.

Ніхто не знає, коли окупляться інвестиції у штучний інтелект і чи станеться це взагалі. Тим часом Nvidia штампує продукти тут і зараз, продаючи їх за реальні сьогоднішні гроші.

Зрозуміло, справа не в одному лише інженерному потенціалі. Вміння вибирати та мотивувати попутників творить дива.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір