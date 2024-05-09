TrendForce: у 2024 році Apple iPad Pro, за оцінками, буде продано від 4,5 до 5 мільйонів одиниць

9 мая 2024 г., 11:35

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На днях Apple представила лінійку нових планшетів з передовими AMOLED-екранами. Зокрема, версія Pro може похвалитися двошаровою тандемною структурою, розробленою для вирішення давніх проблем вигорання екрану та тривалості, які є типовими для AMOLED-дисплеїв. Відсутність модуля підсвічування сприяла створенню найтонших на сьогодні планшетів, зазначають у TrendForce.



Однак ці досягнення супроводжуються підвищенням ціни: iPad Pro наступного покоління буде коштувати на 200 доларів дорожче, ніж його попередник. Крім того, поява 13-дюймового iPad Air потенційно може розмити інтерес споживачів, що вплине на попит на інші моделі. В результаті, за оцінками TrendForce, сукупні поставки 11-дюймового та 13-дюймового AMOLED iPad Pro сягнуть лише від 4,5 до 5 мільйонів одиниць у 2024 році.



Попри менші обсяги поставок AMOLED iPad Pro порівняно з попередніми ітераціями впровадження AMOLED-панелей є важливою віхою в розвитку панелей середнього розміру. За прогнозами, загальний обсяг поставок планшетів з AMOLED у 2024 році досягне близько 9 мільйонів одиниць, що становитиме близько 7% ринку планшетів.



Екрани AMOLED вже давно відомі своєю високою контрастністю та яскравими кольорами. Проте проблеми з продуктивністю та терміном служби, особливо у випадку великих розмірів ІТ-продуктів, викликали занепокоєння щодо підвищеного енергоспоживання. Щоб вирішити ці проблеми, було докладено зусиль для підвищення продуктивності та довговічності AMOLED.



По-перше, розробка нових матеріалів, зокрема синіх світлодіодів. Традиційно синє випромінювання було обмежене низькою ефективністю та стабільністю, що обмежувало подальший прогрес у застосуванні AMOLED. Завдяки новим розробкам матеріалів і майбутній комерціалізації синіх фосфоресцентних матеріалів існує значний потенціал для підвищення загальної продуктивності.



По-друге, інтеграція технології низькотемпературного полікристалічного оксиду (LTPO) в TFT-дисплеї дозволила ефективно контролювати струми витоку і задовольнити вимоги до динамічної частоти оновлення, досягнувши зниження енергоспоживання на 15-20%. Крім того, використання тандемної технології, яка передбачає нашаровування декількох світловипромінювальних елементів, вдвічі зменшує необхідну щільність струму для досягнення тієї ж яскравості порівняно з одношаровими пристроями, тим самим збільшуючи термін їхньої служби щонайменше вдвічі.



По-третє, щоб знизити витрати і збільшити проникнення AMOLED на ринок, виробники панелей планують виробничі лінії вищого покоління для більш економічного масштабування. Оскільки після 2026 року потужності почнуть вводитися в експлуатацію з підвищеною продуктивністю, очікується подальша експансія в ІТ-додатки.



TrendForce зазначає, що тандем-технологія пропонує життєво важливе проміжне рішення для підвищення продуктивності та довговічності до тих пір, поки не буде досягнуто прориву в ефективності використання матеріалів. На додаток до тандемної конфігурації RGB AMOLED, WOLED забезпечує біле світло шляхом вертикального розташування синіх, жовтих і зелених джерел світла AMOLED. Аналогічно, технологія QD OLED використовує синій AMOLED під матеріалами квантових точок, які випромінюють червоне та зелене світло, що значно підвищує ефективність фотоелектричного перетворення та яскравість.



Ці вдосконалення роблять тандемну технологію придатною для ширшого спектру застосувань, ніж просто смартфони та телевізійні дисплеї. Її також застосовують у наголовних дисплеях та автомобільних смарт-екранах, надаючи споживачам чудовий та різноманітний досвід перегляду. Однак процес виробництва тандемного AMOLED є складним і вимагає точного контролю над нашаруванням різних матеріалів для збереження рівномірних оптичних і світлових властивостей. З розширенням виробництва до покоління G8.7 оптимізація витрат і підвищення продуктивності стануть значними викликами.



Лідери у виробництві AMOLED-панелей великого покоління, такі як Samsung та BOE, планують використовувати більш тонкі скляні підкладки у поєднанні з тонкоплівковою інкапсуляцією для зменшення ваги. Очікується, що випаровувальне обладнання від Tokki та Sunic допоможе досягти значних масштабів виробництва до 2026-2027 років, щоб задовольнити попит брендів на AMOLED-дисплеї в планшетах і ноутбуках. Партнери по ланцюжку поставок, такі як DNP та Poongwon Precision, також рухаються до масового виробництва FMM нового покоління.



Більше того, такі моменти, як плани Visionox щодо масового виробництва пікселів фотолітографії ViP та прогрес CSOT у підвищенні продуктивності лінійки G5.5 IJP-OLED, є помітними тенденціями в таборі виробників, що не належать до FMM. TrendForce вважає, що наступні кілька років стануть вирішальними для підвищення рівня проникнення AMOLED-продукції в ІТ-сектор, а постійний технологічний прогрес сприятиме розвитку AMOLED-дисплеїв у напрямку більш складних, більш дорогих продуктів.

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