VESA анонсувала оновлену специфікацію DisplayHDR 1.2

9 мая 2024 г., 12:25

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Асоціація зі стандартизації відеоелектроніки (VESA) оголосила про публікацію оновленої версії широко розповсюдженого стандарту High-Performance Monitor and Display Compliance Test Specification (DisplayHDR), який став першим в індустрії дисплеїв повністю відкритим стандартом, що визначає якість HDR. Оновлена специфікація DisplayHDR версії 1.2 містить значно жорсткіші вимоги до продуктивності, зокрема до яскравості, колірного охоплення та бітової глибини, а також кілька нових вимог до точності передавання кольору, коефіцієнту контрастності, рівню чорного та мерехтіння субтитрів з урахуванням останніх досягнень у сфері дисплейних технологій.



Компанії вже можуть почати сертифікацію продуктів відповідно до нової специфікації DisplayHDR 1.2. Крім того, VESA продовжить сертифікувати продукти за попередньою специфікацією DisplayHDR 1.1 до кінця травня 2025 року для моніторів і до травня 2026 року для ноутбуків, щоб забезпечити можливість використання продуктів, які вже перебувають у розробці та були розроблені з урахуванням попередньої специфікації. На сьогодні понад 3000 моделей моніторів сертифіковано на відповідність стандарту DisplayHDR.



За словами Роланда Вустера, голови цільової групи VESA, відповідальної за DisplayHDR, і представника асоціації від Intel за технологіями відображення: «З моменту попереднього оновлення стандарту DisplayHDR майже п'ять років тому індустрія дисплеїв домоглася значних поліпшень якості за умови збереження колишніх цін. У результаті VESA ініціювала масштабну роботу з перегляду стандарту, щоб повною мірою скористатися перевагами цих поліпшень. Ми раді випустити новітню версію стандарту DisplayHDR - найуспішнішого нині стандарту VESA за продуктивністю екрана - з важливими оновленнями, які допоможуть прискорити впровадження передових технологій в індустрії дисплеїв, що, своєю чергою, забезпечить споживачам якісніші продукти».



Вперше представлена у 2017 році, система DisplayHDR CTS зазнала кількох змін, включно з вищими рівнями продуктивності, новими технологіями відображення та значно жорсткішими специфікаціями. Серед оновлень версії DisplayHDR 1.2 - значно жорсткіші вимоги до колірного охоплення для підвищення точності передачі кольору. Зокрема, додано вимоги до колірного охоплення DCI-P3 для рівня DisplayHDR 400, а також підвищено вимоги DCI-P3 для рівнів 500, 600 і 1000, щоб привести їх до паритету з рівнем 1400. DisplayHDR 1.2 також синхронізує вимоги до бітової глибини кольору для рівня 400 з усіма рівнями продуктивності, вимагаючи щонайменше 8 біт + 2 біти дизерінгу з використанням керування частотою кадрів (FRC).



Крім того, в DisplayHDR v1.2 покращено тестування рівня яскравості білого, для якого використовується не 10-відсотковий центральну латку на чорному тлі, а 8-відсотковий центральний квадрат на не чорному тлі. Ця зміна дає змогу проводити тестування під час освітлення всього екрана в реалістичніших умовах; наприклад, під час відтворення HDR-відео в одному вікні, тоді як на решті частини екрана відображається типовий контент у стилі SDR. VESA також посилила вимоги до тестів яскравості та точності точки білого, а також розширила тестування яскравості, включивши до нього ширший діапазон - від 1 кд/м² до майже 100% від рівня логотипа.



Крім поліпшення і розширення низки тестів, VESA додала в DisplayHDR v1.2 кілька абсолютно нових тестів продуктивності. До них належать:



Новий комплексний тест точності передачі кольору, який вимірює середнє значення Delta-TP 96 різних кольорів на кожному з трьох рівнів яскравості, перевіряючи точність передачі кольору HDR для цілої низки репрезентативних колірних відтінків. За допомогою цього нового тесту оновлена специфікація дозволяє помилку Delta-TP тільки 8 на рівнях 400, 500 і 600, і ще більш жорстку помилку Delta-TP 6 на рівні 1000 і вище.



Нові тести коефіцієнта статичної контрастності, що визначають вимоги до апаратних засобів дисплея з вищим коефіцієнтом контрастності на всіх рівнях, а також додаткову вимогу до локального затемнення 2D на рівнях DisplayHDR 1000 і вище.



Новий тест рівня чорного HDR vs SDR, що дає змогу забезпечити продуктивність рівня чорного в режимі HDR за одночасного зниження енергоспоживання та збільшення часу роботи від батареї (наприклад, у дисплеях для ноутбуків).



Новий тест black crush для вимірювання точності декількох рівнів яскравості чорного кольору, щоб забезпечити високу деталізацію тіней на дисплеях при створенні або перегляді фотографій і відео.



Новий тест мерехтіння яскравості субтитрів допомагає забезпечити ідеальну поведінку локального затемнення під час швидкої зміни рівнів яскравості, наприклад, коли субтитри миттєво з'являються і зникають на тлі темної кіносцени.

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