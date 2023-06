Главная » Новости Trend Micro представила платформу Trend Vision One з генеративною технологією ШІ 16 июня 2023 г., 16:33 0

Tweet ELKO Ukraine, офіційний дистриб'ютор Trend Micro в Україні, оголосила, що вендор анонсував платформу кібербезпеки наступного покоління Trend Vision One. Як підкреслюється, в новому рішенні реалізовані функції надійного управління ризиками поверхні атаки, міжрівневий захист у гібридних середовищах та XDR наступного покоління, посилені генеративною технологією штучного інтелекту.



Розвинені можливості розширеного виявлення та реагування (XDR, eXtended Detection and Response) платформи включають найширший набір вбудованих датчиків безпеки для забезпечення найбільш повного і міждоменного захисту від загроз. Консолідуючи дані із внутрішніх та сторонніх джерел, використовуючи розширену аналітику штучного інтелекту та машинного навчання, а також корельовані моделі виявлення, платформа виводить на ринок наступне покоління XDR.



"Trend пропонує нам повний захист як перший постачальник на ринку, що забезпечує розширене виявлення та реагування (XDR) для електронної пошти, мережі, серверів, хмари та IoT", - сказав Матьє Вануст (Matthieu Vanoost), менеджер з безпеки Decathlon. «Компанія Trend зарекомендувала себе як стратегічний партнер, здатний задовольнити потреби Decathlon. Централізація та автоматизація є основою стратегії кібербезпеки Decathlon, і саме тому ми уклали партнерську угоду з Trend, щоб забезпечити оптимізований підхід до безпеки за допомогою нашого цифрового розширення».



Серед можливостей Trend Vision One варто відзначити:



Міжрівнева підтримка гібридного середовища: Trend Vision One захищає кожен рівень різноманітної ІТ-інфраструктури організації, включаючи кінцеві точки, сервери, електронну пошту, хмарні сервіси, мережі, 5G та OT (операційні технології). Заявлено, що унікальна перевага Trend полягає в тому, що компанія може використовувати широту та глибину своїх можливостей у галузі хмарної безпеки, мережевої безпеки, електронної пошти та безпеки кінцевих точок прямо на платформі. Платформа також підтримує гібридні середовища; надання організаціям можливості захищати свої активи у всіх середовищах — хмарних, гібридних чи локальних — без шкоди для безпеки чи можливості розширення до XDR.



Інтеграція зі сторонніми екосистемами: за останні 12 місяців компанія потроїла свою інтеграційну екосистему зі сторонніми та партнерськими мережами. Зусилля з інтеграції, які вживаються спільнотою, дозволяють підприємствам використовувати інтеграцію для просування організацій із забезпечення безпеки внаслідок консолідованої видимості та аналізу, а також спрощеної автоматизації та оркестрації робочих процесів.



Глобальна аналітика загроз: в основі платформи лежить провідна глобальна аналітика загроз компанії. З 16 дослідницькими центрами у всьому світі, сотнями дослідників погроз та Trend Micro Zero Day Initiative – програмою винагороди за виявлення помилок номер один у світі – глобальна та локальна інформація поповнює платформу, щоб допомогти клієнтам залишатися на крок попереду зловмисників. Інтелектуальні дані про тенденції розкривають інформацію про глибокі порушення безпеки та вразливості завдяки аналізу загроз у режимі реального часу, профілюванню суб'єктів загроз та наскрізному моніторингу кампаній для швидкого розуміння та припинення спроб атак.



Експертні керовані послуги, що поставляються разом з платформою: Trend забезпечує велику простоту і підтримку операцій із забезпечення безпеки за допомогою найширшого на ринку сервісу керованого виявлення та реагування (MDR), що надається постачальником, доповнюючи внутрішні команди розширеними можливостями виявлення загроз, випереджальним пошуком загроз, швидким реагуванням на інциденти, експертним керівництвом та безперервним цілодобовим моніторингом та підтримкою.



Консолідуючи дані з внутрішніх та сторонніх джерел та використовуючи передовий ШІ, аналітику машинного навчання та корельовані моделі виявлення, платформа виводить на ринок наступне покоління XDR, захищаючи від усього спектру ворожих тактик та методів, включаючи здирництво, DDoS, програми-здирники та т.д.



Trend привносить у свою платформу перетворювані можливості генеративного ШІ, представивши Companion, помічника з кібербезпеки на основі ШІ. Companion посилює операції із забезпечення безпеки, підвищує продуктивність та ефективність, а також прискорює виявлення загроз, реагування та управління кіберрисками для аналітиків усіх рівнів кваліфікації. Це знаменує собою початкову фазу багатоквартального розгортання можливостей штучного інтелекту та LLM, вбудованих у Trend Vision One.



Підвищена доступність та ефективність: Companion дозволяє новим аналітикам швидше робити свій внесок, а старшим аналітикам — швидко аналізувати складні сценарії, сприяючи прийняттю більш обґрунтованих рішень. Це допомагає організаціям та лідерам у сфері безпеки подолати розрив у навичках та ефективніше керувати своїми операціями.



Покращений пошук зі швидкістю, впевненістю та точністю: перетворюючи пошукові запити простою мовою на формальний синтаксис пошуку, Companion дозволяє швидко генерувати та виконувати запити, розкриваючи релевантну інформацію для попереджувальних дій з реагування на загрози та зводячи до мінімуму дії зловмисників.



Прискорені робочі процеси та зменшене тертя: отримання зрозумілих пояснень сповіщень про міжрівневі події, сценаріїв зловмисників та командних рядків, отримання доступу до глибокого аналізу та контекстних рекомендацій щодо пом'якшення наслідків на основі ШІ, а також автоматизації електронної пошти, тикетів у службу підтримки, оптимізуючи процеси та підвищуючи ефективність.



Посилена дія завдяки потужності платформи. Завдяки багаторівневим вбудованим датчикам, найкращим на ринку засобам аналізу загроз та надійним можливостям інтеграції Companion розширює свою присутність у середовищі замовника, спрямовуючи та пріоритизуючи основні ризики, загрози та вразливості, включаючи нещодавно виявлені загрози нульового дня. Працюючи в гармонії з Trend Vision One, Companion усуває ризики, пов'язані з перемиканням завдань та втомою від пильності.



Можливості генеративного штучного інтелекту та LLM від Trend віддають пріоритет безпеки та відповідності вимогам цієї нової технології. Вжито суворих заходів для забезпечення прозорості того, як кожна модель обробляє корпоративні дані. Крім того, реалізовані додаткові елементи управління та механізми ізоляції для запобігання змішуванню Trend LLM з екземплярами та навчальними даними від інших постачальників.



«Виконання обіцянок XDR вимагає заміни складності на простоту, заміни наборів продуктів інтегрованими платформами, - сказав Френк Діксон, віцепрезидент IDC з безпеки та довіри. «Підхід Trend пропонує відчутні переваги для фахівців безпеки шляхом тісної інтеграції своїх продуктів внаслідок більшої консолідації, що призводить до підвищення продуктивності та ефективності фахівців безпеки. А його підтримка гібридних середовищ означає, що для тих, хто в реальному світі все ще має локальне, а також хмарні розгортання, щоб вони могли реалізувати переваги XDR у будь-який час».



Trend Vision One дозволяє організаціям створювати стійкі кіберпрограми та активно керувати ризиками, запобігаючи потенційним подіям і зламам за допомогою передових засобів управління ризиками для поверхневих атак. Завдяки безперервному виявленню поверхонь атак та оцінці ризиків у режимі реального часу підприємства можуть швидко виявляти та усувати критичні ризики, включаючи вразливості та ризики, залежно від ймовірності та впливу атаки.



Основні компоненти Trend Vision One - Управління ризиками поверхні атаки (ASRM) включають:



Cyber Asset Attack Surface Management (CAASM): ASRM максимізує наявні інвестиції та інфраструктуру безпеки, використовуючи джерела даних, вже розгорнуті в середовищі, щоб забезпечити глибоку видимість та розуміння ландшафту кіберактивів організації, забезпечуючи запобіжний моніторинг, оцінку ризиків та управління вразливістю критично важливих активів



Зовнішнє керування поверхнею атаки (EASM): Управління ризиками не може бути ефективним у розрізнених умовах. EASM інтегрований у ширше рішення ASRM, що дозволяє захисникам отримати всебічне уявлення про цифрові ресурси ззовні для виявлення потенційних загроз та запобігання зниження ризиків, що виходять з-за меж периметра мережі.



Кількісна оцінка кіберризиків (CRQ): Керівники служби безпеки можуть впевнено повідомляти про кіберризики, стан безпеки та планування стійкості раді директорів, виконавчому керівництву та групам щодо забезпечення дотримання вимог за допомогою власних та прозорих звітів щодо кількісної оцінки кіберризиків. Контекстуалізовані дані про ризики в режимі реального часу збирають високоточні дані про атаки, інформацію про вразливості та ризики, а також про конфігурацію безпеки та стан контролю для кількісної оцінки та порівняння продуктивності, покращення ситуаційної обізнаності та визначення пріоритетів критичних дій.



Завдяки постійному виявленню внутрішніх ресурсів та ресурсів через Інтернет, огляду в режимі реального часу та оцінки, Trend Vision One прискорює перехід до архітектури з нульовою довірою «ніколи не довіряй, завжди перевіряй» дуже бажаною, але складною в реалізації структурі безпеки.



Вперше організації можуть управляти деталізованими засобами управління безпекою, застосуванням політик та точками прийняття рішень з єдиної платформи для моніторингу, управління та автоматичного виконання динамічних засобів управління безпекою на основі даних ASRM та інтегрованого управління шляхами атак для зниження складності та організації доступу з найменшими привілеями та з мінімальними зусиллями вручну.



Маючи чіткий шлях до впровадження нульової довіри, організації можуть більш ефективно звести до мінімуму свою поверхню атаки, сповільнити дії зловмисників та захиститися від зловмисних та незламних внутрішніх загроз, забезпечивши дотримання нормативних вимог та захист даних.



Партнерська екосистема Trend є надзвичайно важливою частиною глобальної бізнес-стратегії. На цьому наголосив генеральний директор Hitachi Systems Анудж Гупта (Anuj Gupta), який поділився:



"Hitachi Systems і Trend тісно співпрацюють, і ми дуже раді, що нас обрали для участі в їхній партнерській програмі для MSSP", - сказав Гупта. «Технологічні можливості Trend дозволяють безперешкодно обслуговувати наших клієнтів за допомогою їхньої провідної платформи кібербезпеки. Ми можемо ефективно управляти нашими операціями, покращувати результати у сфері безпеки та надавати в ній цінні послуги. Це великий крок уперед для таких постачальників керованих безпекових послуг, як ми».



Trend Vision One дозволяє компанії Trend та її партнерам MSSP надати найпотужніше рішення на ринку, що задовольняє найважливіші галузеві потреби, у тому числі:



Можливість для партнерів MSSP надавати широкий спектр кіберпослуг, включаючи варіанти використання ASRM та XDR.

Надзвичайно широкий набір інтеграцій до ІТ-середовища

Сильна функціональність керування кількома клієнтами

Скорочення MTTR (середній час відповіді, виправлення, дозволу, відновлення) у всіх напрямках

