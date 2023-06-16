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Intel інвестує 4,6 млрд дол. у новий завод з виробництва чипів у Польщі

16 июня 2023 г., 17:15
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Intel інвестує 4,6 млрд дол. у новий завод з виробництва чипів у Польщі

Корпорація Intel офіційно повідомила про плани інвестувати до 4,6 млрд дол. в новий завод з виробництва напівпровідників поблизу Вроцлава, в рамках багатомільярдної інвестиційної програми по всій Європі, спрямованої на нарощування потужностей з виробництва мікросхем.

Минулого року американський виробник оголосив про плани побудувати великий комплекс з виробництва чипів в Німеччині, а також в Ірландії та Франції. Intel має намір отримати вигоду від полегшених правил фінансування та субсидій Європейської комісії, оскільки ЄС прагне зменшити свою залежність від поставок з США та Азії.

Intel інвестує 4,6 млрд дол. у новий завод з виробництва чипів у Польщі

Як повідомляється на заводі в Польщі буде працювати 2 000 робітників і буде створено ще кілька тисяч додаткових робочих місць на етапі будівництва та найму постачальників.

"Польща була просто трохи голоднішою, щоб виграти цей майданчик", - заявив на прес-конференції генеральний директор Intel Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger).

Кілька країн змагаються за інвестиції Intel у свої регіони, а деякі, як Німеччина, яка отримала зобов'язання від Intel, ведуть переговори про розмір субсидій, які вони можуть виділити.

Газета Handelsblatt повідомила в четвер, що німецький уряд і Intel близькі до угоди про виділення 9,9 мільярда євро субсидій, порівняно з раніше узгодженими 6,8 мільярдами.

Під час п'ятничної заяви не було повідомлено про розмір субсидії, яку Польща надасть Intel.

Intel інвестує 4,6 млрд дол. у новий завод з виробництва чипів у Польщі

Проектування та планування об'єкту розпочнеться негайно, а будівництво буде розпочато після отримання дозволу Європейської комісії.

Матеуш Моравецький (Mateusz Morawiecki), прем'єр-міністр Польщі, назвав завод Intel "найбільшою інвестицією з нуля в історії країни.

Компанія, яка працює в Польщі вже 30 років і налічує 4 000 працівників, заявила, що обрала країну через її інфраструктуру, наявні таланти, а також зазначила, що цей майданчик знаходиться недалеко від запланованого заводу в Німеччині та заводу в Ірландії.

Очікується, що завод буде введений в експлуатацію до 2027 року.

Intel інвестує 4,6 млрд дол. у новий завод з виробництва чипів у Польщі

 

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