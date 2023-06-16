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SoftServe навчатиме програмування старшокласників, переміщених через війну

16 июня 2023 г., 15:25
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Корпоративний благодійний фонд «Відкриті очі» компанії SoftServe оголошує про старт проєкту «ПоколінняТех», спрямованого на розвиток базових знань з основ інформаційних технологій серед дітей військових та дітей, що змушені були покинути свій дім через війну росії проти України.

В межах проєкту протягом двох-трьох місяців ментори-волонтери, працівники компанії SoftServe, навчатимуть учнів 8-10 класів мови програмування Python, WebUI розробки, а також основам кібербезпеки, методам командної роботи та публічних виступів. Це допоможе учасникам отримати перший контакт зі сферою ІТ та зрозуміти, який саме напрямок цікавий для них.

Проєкт «ПоколінняТех» буде втілено в дев’яти містах України: Харків, Полтава, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів, Київ, Рівне, Одеса та Дніпро. Близько 80% навчання відбуватиметься в офлайн-форматі, але залежно від безпекової ситуації планується кілька онлайн-зустрічей. «Відкриті очі» додатково оплачує курси англійської для учасників проєкту в локальних мовних школах.

«ПоколінняТех» – розвиток проєкту «ІТ-школяр», який почався ще у 2017 році. З того часу понад 300 школярів, які мали менше шансів на платну освіту, змогли отримати свої перші знання з основ ІТ та вступити підготовленими до технічного ВНЗ. А один з учасників після закінчення університету вже став працівником компанії SoftServe.

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