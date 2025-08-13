Трамп провів зустріч із головою Intel, її акції зросли на 3%

13 августа 2025 г., 11:45

Як повідомляє Reuters, президент США Дональд Трамп провів зустріч із генеральним директором Intel Ліп-Бу Таном (Lip-Bu Tan) лише через кілька днів після публічної вимоги про його відставку.





Після переговорів Трамп високо оцінив Тана та назвав зустріч "дуже цікавою", що призвело до зростання акцій Intel на 3% на додаткових торгах.





Минулого тижня Трамп вимагав негайної відставки Тана, звинувативши його в "сильній конфліктності" через зв'язки з китайськими фірмами. Ця заява створила непевність щодо багаторічних зусиль Intel з відновлення своїх позицій на ринку. Згідно зі звітом Reuters, Тан інвестував у сотні китайських компаній, деякі з яких могли бути пов'язані з китайськими військовими.





На своїй посаді Тану доручено виправити багаторічні помилки, через які Intel відстала від Nvidia на ринку чипів для ШІ. У відповідь на тиск з боку Трампа, Ліп-Бу Тан почав заспокоювати президента, що він є правильним керівником для відродження американської компанії.





За результатами зустрічі, Трамп повідомив, що Тан разом із міністром торгівлі Говардом Лутніком (Howard Lutnick) та міністром фінансів Скоттом Бессентом (Scott Bessent) наступного тижня представлять йому свої пропозиції. Intel заявила, що обговорення було "відкритим і конструктивним", і компанія підтвердила готовність співпрацювати з адміністрацією президента, щоб "відновити цю велику американську компанію".





Втручання Трампа стало рідкісним випадком, коли президент США публічно вимагав відставки глави корпорації. Це є частиною ширшої тенденції, що включає, наприклад, угоду, за якою Nvidia та AMD зобов'язані віддавати уряду США 15% доходу від продажів у Китаї.

