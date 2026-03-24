Tet GPT – латвійська платформа штучного інтелекту для корпоративних даних

Щоб допомогти компаніям безпечно та практично використовувати штучний інтелект у повсякденній роботі, латвійська технологічна компанія Tet розробила нову послугу – Tet GPT. Це платформа, яка дозволяє отримати доступ до різних великих мовних моделей (LLM) в одному місці. Залежно від обраної конфігурації, дані можуть залишатися в IT-середовищі компанії або оброблятися локально в інфраструктурі Tet Cloud у Латвії, гарантуючи, що чутлива інформація не залишає цифрове середовище організації чи країни та не використовується для подальшого навчання моделей AI.

Спочатку Tet GPT розроблявся як внутрішній інструмент для підвищення ефективності співробітників компанії. Але команда Tet побачила інтерес та подібні потреби й в інших організаціях, тож вирішила запропонувати це як послугу для бізнесу та установ державного сектору. Послугою вже почали користуватися кілька латвійських муніципальних установ та великі приватні компанії.

На відміну від публічних інструментів, де введена інформація може бути використана для навчання моделей AI, Tet GPT забезпечує ізольоване середовище, де дані клієнтів не використовуються поза інтересами організації. Платформа дозволяє використовувати як популярні LLM (наприклад, від OpenAI чи Anthropic), так і конфігурації, де дані не зберігаються або обробляються локально в інфраструктурі Tet Cloud у Латвії.

Також платформа дає можливість компаніям самостійно створювати спеціалізованих AI-агентів для конкретних завдань – наприклад, для аналізу документів, перевірки даних у рахунках, оцінки інцидентів кібербезпеки або аналізу комунікації з клієнтами. Поєднуючи AI з внутрішньою базою знань компанії, можна отримати відповіді та аналіз, що базуються саме на даних організації, а не лише на загальній інформації з інтернету, як це міг би зробити публічний AI-чат.

Рішення Tet GPT насамперед розраховане на компанії та державні установи з понад 50 співробітниками, які щодня працюють з великим обсягом інформації та шукають безпечний спосіб інтегрувати штучний інтелект у свої процеси. Платформа особливо підходить для організацій, для яких критично важливими є безпека даних, контроль над інформаційними потоками та дотримання регуляторних вимог. Крім того, пропонується гнучка модель оплати – компанії платять за фактичне використання, а не за фіксовані ліцензії для користувачів. Це дозволяє зробити інструменти AI доступними для ширшого кола співробітників, а не лише для окремих департаментів.

