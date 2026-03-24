Broadcom об'єднує рішення Symantec та Carbon Black в рамках однієї платформи

24 марта 2026 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Broadcom оголосила про запуск Symantec CBX (Carbon Black XDR) - нової хмарної платформи, що інтегрує технології Symantec та Carbon Black в єдине рішення.



Як зазначається, продукт орієнтований на організації з обмеженими ресурсами, які не мають потужних центрів моніторингу безпеки (SOC), але стикаються з дедалі складнішими кібератаками на рівні державних хакерських угруповань. Платформа об'єднує функції запобігання загрозам та захисту даних від Symantec із технологіями виявлення та реагування (EDR) від Carbon Black.



Система Symantec CBX пропонує розширені можливості захисту кінцевих точок, мереж та хмарних середовищ, які раніше були доступні лише великим корпораціям через високу вартість та складність налаштування. Платформа автоматично корелює сигнали про інциденти з різних джерел, перетворюючи розрізнені сповіщення на цілісну картину атаки. За словами президента компанії Leap Феріса Ріфаї (Feris Rifai), поєднання масштабів його підрозділу із рішенням Symantec CBX допоможе розширити доступ до передових інструментів безпеки для широкого кола клієнтів у практичний та доступний спосіб.



Однією з ключових особливостей платформи є використання штучного інтелекту для прогнозування дій зловмисників. Функція Incident Prediction здатна передбачати наступні чотири-п'ять кроків атакуючого, дозволяючи командам безпеки зупинити загрозу до моменту завдання шкоди. Крім того, у систему інтегровано помічника SymantecAI Security Assistant, який навчений на великих масивах даних про загрози та допомагає аналітикам класифікувати нападників і отримувати рекомендації щодо усунення наслідків інцидентів у реальному часі.



Джейсон Роллестон (Jason Rolleston), віце-президент та генеральний менеджер Enterprise Security Group у Broadcom, підкреслив, що запуск CBX є важливою віхою в об'єднанні сильних сторін двох брендів. Він зазначив, що платформа надає можливість організаціям будь-якого розміру впевнено протистояти сучасним загрозам за допомогою інтелектуальної автоматизації. Система також включає технологію Adaptive Protection, яка здатна автоматично блокувати аномальне використання легітимного програмного забезпечення, що часто застосовується в атаках типу Living-off-the-Land.



Як зазначають аналітики, випуск Symantec CBX свідчить про завершення процесу інтеграції активів, придбаних Broadcom, та перехід до стратегії консолідації ринку кібербезпеки. Об'єднання двох раніше конкуруючих лінійок продуктів у єдиний хмарний сервіс є відповіддю на глобальний дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері IT-безпеки. У 2026 році головною цінністю стає не просто наявність інструментів захисту, а рівень їхньої автономності. Broadcom робить ставку на те, що AI-прогнозування дозволить невеликим компаніям підтримувати високий рівень захищеності без необхідності наймати десятки дорогих аналітиків.



Для ринку це означає посилення тиску на вузькоспеціалізованих гравців у сфері XDR. Пропонуючи "все в одному", Broadcom намагається монополізувати середній сегмент бізнесу, який переріс базові антивіруси, але не готовий до розгортання складних корпоративних систем. Технологічний фокус на боротьбі з атаками типу Living-off-the-Land та автоматична кореляція сигналів вказують на те, що AI стає стандартним операційним шаром кіберзахисту.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet