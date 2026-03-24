MSI на CloudFest 2026: хмари та сервери на базі Blackwell

24 марта 2026 г., 14:45

На виставці CloudFest 2026 компанія MSI представила масштабне портфоліо серверних рішень, що охоплює від гіперскейл-платформ до систем з прискоренням NVIDIA для роботи з AI. Лінійка включає архітектури ORv3, GPU-щільні платформи для навчання нейромереж та корпоративні системи для віртуалізації.



«Хмарна інфраструктура стрімко еволюціонує через розширення AI-сервісів. Провайдерам потрібні платформи, які можуть ефективно масштабуватися, зберігаючи гнучкість у середовищах дата-центрів наступного покоління», - зазначив Денні Сюй (Danny Hsu), генеральний менеджер підрозділу Enterprise Platform Solutions у MSI.



MSI пропонує гнучкість розгортання завдяки архітектурам 2U (4 або 2 ноди) та 21-дюймовим стійкам ORv3. Системи базуються на процесорах AMD EPYC та Intel Xeon 6.



Побудовані на архітектурі DC-MHS (Модульна апаратна система центру обробки даних), платформи покращують зручність обслуговування та сумісність обладнання, дозволяючи операторам оптимізувати технічне обслуговування та зменшувати складність експлуатації у великомасштабних розгортаннях. Для гіпермасштабованих середовищ MSI пропонує 21-дюймову платформу, сумісну з ORv3, розроблену для стійок Open Compute та архітектур живлення стійок 48 В, що забезпечує покращену щільність обчислень, енергоефективність та безшовну інтеграцію в стійку.



Слід відзначити CD270-S3071-X4 - флагманську 2U платформу на 4 ноди. Кожна нода підтримує процесор Intel Xeon 6 (до 400 Вт TDP) та має 12 слотів DDR5, що підходить для високої щільності обчислень.



MSI презентувала рішення для AI-інференсу та навчання, що використовують найсучасніші графічні процесори NVIDIA та шину PCIe 6.0.



CG481-S6053 (4U NVIDIA MGX) - «важковаговик» на базі двох AMD EPYC 9005. Підтримує до 8 GPU NVIDIA RTX PRO 6000/4500 Blackwell Server Edition. Система оснащена 8 портами мережі 400Gb QSFP112 для роботи у великих AI-кластерах.



CG290-S3063 (2U NVIDIA MGX) - компактніше рішення на Intel Xeon 6, що підтримує до 4 GPU Blackwell. Оптимальний вибір для масштабованого інференсу та розподіленого AI.



XpertStation WS300 - персональна AI-станція на архітектурі NVIDIA DGX. Поєднує процесор NVIDIA Grace та графіку Blackwell Ultra з об'єднаною пам'яттю 748 ГБ. Це дозволяє розробникам тренувати та валідувати моделі локально перед їх запуском у велику "продакшн" інфраструктуру.



Корпоративні сервери для гібридних хмар розроблені для баз даних, віртуалізації та хмарних нативних навантажень у формфакторах 1U та 2U.



Модель CX270-S5062 формфактору 2U (Dual-socket) базується на Intel Xeon 6, має 32 слоти DDR5 та 24 відсіки NVMe, підтримує 2 потужних GPU.



CX271-S4056 2U (Single-socket) на базі AMD EPYC 9005 оснащена 24 слотами DDR5, відрізняється високою пропускною здатністю пам'яті.



CX171-S4056 1U (Single-socket) з процесорами AMD EPYC 9005 забезпечує максимальну щільність для обмеженого простору, підтримує 12 NVMe дисків.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI