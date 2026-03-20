 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

"Як захистити корпоративні дані у світі АІ: механізми, ризики, практичні DLP-підходи" - 26 березня 

20 марта 2026 г., 19:43
Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару від IT Specialist, щоб дізнатися, як контролювати передачу конфіденційних даних при використанні AI-сервісів та впровадити практичні механізми DLP-захисту в сучасній інфраструктурі.

Штучний інтелект, чат-боти та генеративні сервіси стрімко стають частиною робочих процесів. Компанії використовують їх для аналізу інформації, автоматизації підтримки, генерації контенту та написання коду. Але паралельно з новими можливостями з’являються і нові ризики: конфіденційні дані можуть потрапляти до зовнішніх AI-сервісів через prompts, API, кешування моделей або автоматичну обробку контенту.

У таких умовах навіть добре захищена інфраструктура може залишатися вразливою. Організації потребують нових підходів до контролю передачі інформації та запобігання витокам даних у середовищі, де активно використовуються AI-інструменти.

Рішення GTB DLP допомагає аналізувати prompts, відповіді AI-сервісів та файли в чатах, контролювати передачу конфіденційної інформації та блокувати спроби витоку даних. Інтеграція з SIEM / SOAR дає змогу створити комплексну систему моніторингу та реагування на інциденти безпеки.

На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 26 березня 2026 року, експерти розглянуть нові сценарії витоку даних у світі AI та покажуть практичні підходи до захисту корпоративної інформації.

Тема події:

«Як захистити корпоративні дані у світі штучного інтелекту: механізми, ризики, практичні DLP-підходи»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:

  • які нові сценарії витоку даних з’явилися з поширенням AI-сервісів;
  • що таке prompt leakage та data inference attacks;
  • чому використання ChatGPT-подібних сервісів створює ризики для бізнесу;
  • як контролювати передачу конфіденційної інформації у зовнішні AI-платформи;
  • як DLP-системи аналізують prompts, відповіді та файли в AI-чатах;
  • як будувати політики безпеки для роботи зі штучним інтелектом;
  • як інтеграція DLP із SIEM / SOAR допомагає виявляти складні витоки даних.

На вебінарі буде продемонстровано можливості GTB DLP та показано, як побудувати ефективну систему захисту корпоративних даних у середовищі активного використання AI-сервісів.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

  • CISO та керівників ІТ-напрямів;
  • фахівців з інформаційної безпеки;
  • DevOps-команд і технічних спеціалістів;
  • підрозділів Compliance та Risk Management;
  • організацій, що використовують або планують використовувати AI-інструменти у своїх процесах.

Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.
GTB Technologies — американська компанія, що спеціалізується на рішеннях Data Loss Prevention (DLP) та є одним із лідерів індустрії кібербезпеки.
IITD — офіційний дистриб’ютор сучасних ІТ-рішень та обладнання від провідних світових виробників для побудови захищеної ІТ-інфраструктури.

Деталі події

Дата: 26 березня 2026 року
Час: 15:00–16:00 (за київським часом)
Формат: онлайн
Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією

Зареєструватися на вебінар

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  