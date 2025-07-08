Tesla, ймовірно, призупиняє виробництво робота Optimus?

8 июля 2025 г., 16:37

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TrendForce посилаючись на свої джерела у ланцюгу поставок, компанія Tesla, можливо, призупиняє виробництво свого людиноподібного робота Optimus.





Зазначається, що наразі Tesla стикається з двома основними проблемами: обмеженим часом автономної роботи батареї та труднощами з апаратно-програмною інтеграцією. Хоча покращення планування рухів та оптимізації енергоспоживання за допомогою штучного інтелекту (АІ) можуть допомогти вирішити проблеми з продуктивністю батареї, залишаються фундаментальні проблеми – зокрема, в ефективності ключових апаратних компонентів, таких як мотор-редуктори та системи передачі.





Більше того, виникають проблеми з роботою вправної руки Optimus, зокрема з її здатністю піднімати вантажі та точно виконувати рухи. Це свідчить про надзвичайну складність поєднання високоточної механіки, мініатюрних приводів (моторів) та систем управління на основі штучного інтелекту. Для повноцінної роботи такі руки потребують ще й складного моделювання людської моторики та поведінки, що, в свою чергу, вимагає значно довших термінів розробки.





У своєму квітневому звіті про людиноподібних роботів TrendForce зазначала, що, хоча кілька провідних компаній оголосили про плани виробництва на 2025-2026 роки, нездатність фіналізувати специфікації продукту до середини року може поставити під загрозу терміни масового виробництва.





Аналітики зазначають, що з огляду на поточну ситуацію, якщо Tesla має намір продовжувати програму Optimus, їй потрібно буде не лише вдосконалити свою технологію та шукати нових постачальників для модулів рук, але й розглянути можливість коригування дизайну або застосування робота. Потенційні зміни можуть включати зосередження на виконанні побутових завдань або прийняття стратегії, подібної до Agility Robotics, шляхом зменшення ступенів свободи в руках робота, щоб знайти баланс між складністю дизайну та практичною функціональністю.





TrendForce вважає, що хоча повідомлена пауза у виробництві привернула увагу ринку, вона навряд чи суттєво вплине на загальну індустрію людиноподібних роботів. Навпаки, це може надати компаніям можливість переглянути варіанти дизайну та прискорити адаптацію до реальних умовах. Оскільки дизайн людиноподібних роботів часто визначається конкретними вимогами до варіантів використання, навіть Tesla, маючи переваги у фінансуванні, даних та апаратній інтеграції, намагалася досягти запланованих цілей застосування.





Це підкреслює розрив між логікою дизайну та реальними умовами – виклик, з яким, як очікується, зіткнуться й інші виробники. В результаті, наступна фаза конкуренції в галузі, ймовірно, зміститься у бік можливостей системної інтеграції та продемонстрованої продуктивності в реальних застосунках.





Вплив припинення виробництва на тайванських постачальників мінімальний. Розробка людиноподібних роботів Tesla значною мірою здійснювалася власними силами, а ключові компоненти, такі як мотори, сенсори та модулі управління, в основному поставлялися з американських або власних рішень, що обмежує участь Тайваню. Крім того, Optimus та подібні людиноподібні роботи все ще перебувають на стадіях розробки та польових випробувань, далеко від виходу на масове виробництво чи комерційне розгортання.





Навіть якщо Tesla дотримуватиметься своїх попередніх виробничих цілей – 5 000 одиниць у 2025 році та 50 000 одиниць у 2026 році – початкове виробництво залишатиметься обмеженим. З огляду на це, повідомлена пауза у виробництві, як очікується, суттєво не вплине на ланцюг поставок компонентів Тайваню, і постачальникам навряд чи знадобиться коригувати розподіл ресурсів або виробничі стратегії у короткостроковій перспективі.

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