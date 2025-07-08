Kingston додає новий формфактор до NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD

8 июля 2025 г., 15:25

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Kingston Digital, дочірня компанія Kingston Technology, оголосила про випуск нового формфактора, який доповнить попередню модель 2280, NV3 PCIe 4.0 NVMe M.2 2230 SSD для користувачів, які шукають високошвидкісне енергоефективне NVMe-сховище для сумісних ноутбуків і портативних ігрових консолей.



SSD Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230 має компактну односторонню конструкцію M.2 2230 (22×30 мм) і забезпечує розширення пам'яті до 2 ТБ для систем з обмеженим простором. Завдяки контролеру Gen 4×4 NVMe NV3 2230 забезпечує швидкість читання/запису до 6000/5000 МБ/с, створюючи чутливішу систему, здатну обробляти широкий спектр робочих навантажень.



«Ми раді розширити нашу пропозицію за допомогою SSD NV3 2230, що дозволяє користувачам модернізувати не тільки свої пристрої, але і свій досвід, хай то для роботи або розваг», — сказав Кіт Шимменті (Keith Schimmenti), менеджер Kingston по SSD. «NV3 2230 забезпечує швидкість і надійність, що робить його ідеальним для творчих людей і геймерів, готових побачити поліпшену продуктивність».



Доступний у варіантах місткістю від 500 ГБ до 2 ТБ, NV3 2230 надає користувачам сховище для безлічі додатків, файлів, ігор і багато чого іншого. NV3 також містить безкоштовне програмне забезпечення Acronis True Image for Kingston терміном на 1 рік, а також додаток Kingston SSD Manager, що дозволяє користувачам відстежувати стан накопичувача і використання диска, оновлювати прошивку накопичувача і безпечно видаляти дані.



Особливості та технічні характеристики SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230:

Формфактор: M.2 2230

Інтерфейс: PCIe 4.0 x4 NVMe

Місткість: 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ

Послідовне читання/запис:

500 ГБ — 5000/3000 МБ/с

1 ТБ — 6000/4000 МБ/с

2 ТБ — 6000/5000 МБ/с

NAND: 3D

Стійкість (загальна кількість записаних байтів):

500 ГБ — 160 ТБ

1 ТБ — 320 ТБ

2 ТБ — 640 ТБ

Температура зберігання: від -40 °C до 85 °C

Робоча температура: від 0 °C до 70 °C

Розміри: 22x30x2,3 мм

Вага:

500 ГБ — 2,6 г

1 ТБ — 2 ТБ — 2,8 г

Вібрація в неробочому стані: 20 G (20–1000 Гц)

Середній час напрацювання на відмову (MTBF): 2000000 годин

Гарантія/підтримка: обмежена 5-річна гарантія з безоплатною технічною підтримкою



Цей SSD призначений для використання в настільних комп'ютерах і ноутбуках і не підходить для серверних середовищ.

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