Kingston додає новий формфактор до NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD

|0
Kingston Digital, дочірня компанія Kingston Technology, оголосила про випуск нового формфактора, який доповнить попередню модель 2280, NV3 PCIe 4.0 NVMe M.2 2230 SSD для користувачів, які шукають високошвидкісне енергоефективне NVMe-сховище для сумісних ноутбуків і портативних ігрових консолей.
SSD Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230 має компактну односторонню конструкцію M.2 2230 (22×30 мм) і забезпечує розширення пам'яті до 2 ТБ для систем з обмеженим простором. Завдяки контролеру Gen 4×4 NVMe NV3 2230 забезпечує швидкість читання/запису до 6000/5000 МБ/с, створюючи чутливішу систему, здатну обробляти широкий спектр робочих навантажень.
«Ми раді розширити нашу пропозицію за допомогою SSD NV3 2230, що дозволяє користувачам модернізувати не тільки свої пристрої, але і свій досвід, хай то для роботи або розваг», — сказав Кіт Шимменті (Keith Schimmenti), менеджер Kingston по SSD. «NV3 2230 забезпечує швидкість і надійність, що робить його ідеальним для творчих людей і геймерів, готових побачити поліпшену продуктивність».
Доступний у варіантах місткістю від 500 ГБ до 2 ТБ, NV3 2230 надає користувачам сховище для безлічі додатків, файлів, ігор і багато чого іншого. NV3 також містить безкоштовне програмне забезпечення Acronis True Image for Kingston терміном на 1 рік, а також додаток Kingston SSD Manager, що дозволяє користувачам відстежувати стан накопичувача і використання диска, оновлювати прошивку накопичувача і безпечно видаляти дані.
Особливості та технічні характеристики SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230:
Формфактор: M.2 2230
Інтерфейс: PCIe 4.0 x4 NVMe
Місткість: 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ
Послідовне читання/запис:
500 ГБ — 5000/3000 МБ/с
1 ТБ — 6000/4000 МБ/с
2 ТБ — 6000/5000 МБ/с
NAND: 3D
Стійкість (загальна кількість записаних байтів):
500 ГБ — 160 ТБ
1 ТБ — 320 ТБ
2 ТБ — 640 ТБ
Температура зберігання: від -40 °C до 85 °C
Робоча температура: від 0 °C до 70 °C
Розміри: 22x30x2,3 мм
Вага:
500 ГБ — 2,6 г
1 ТБ — 2 ТБ — 2,8 г
Вібрація в неробочому стані: 20 G (20–1000 Гц)
Середній час напрацювання на відмову (MTBF): 2000000 годин
Гарантія/підтримка: обмежена 5-річна гарантія з безоплатною технічною підтримкою
Цей SSD призначений для використання в настільних комп'ютерах і ноутбуках і не підходить для серверних середовищ.
Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах
|0