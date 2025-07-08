Samsung купує американську медичну платформу Xealth

8 июля 2025 г., 17:35

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Як повідомляє Reuters, компанія Samsung Electronics у вівторок оголосила про підписання угоди про придбання Xealth, цифрової платформи. Цей крок є частиною зусиль південнокорейської компанії з розширення її бізнесу мобільних медичних послуг. Вартість угоди не розголошується.





Xealth була заснована у 2017 році командою експертів, які раніше успішно працювали у сфері мобільних та інтерактивних технологій. Засновники, включаючи співзасновника та генерального директора Майка Макшеррі (Mike McSherry), відомі своєю роботою над такими проєктами, як інноваційна клавіатура Swype та мобільний сервіс Boost Mobile. Розвиток Xealth почалася з ініціативи у медичній системі Providence St. Joseph Health у 2016 році, де команда побачила можливість застосувати свій досвід для кращого зв'язку лікарів та пацієнтів за допомогою доступних для споживачів технологій. Основною метою Xealth було створення платформи, яка дозволяє медичним системам легко інтегрувати, розгортати та масштабувати програми цифрового здоров'я, вбудовуючи їх безпосередньо у роботу клініцистів та забезпечуючи двосторонній обмін даними.





Samsung заявила, що обидві компанії сподіваються створити "синергію між передовою мобільною технологією Samsung та цифровою медичною платформою Xealth".





Платформа Xealth запускає цифрові медичні програми та керує даними, що пов'язують постачальників медичних послуг, включаючи понад 500 лікарень США.





Зазначається, що Це придбання відбувається на тлі того, як Samsung активізує зусилля з диверсифікації своїх напрямків поза межами основного бізнесу з виробництва напівпровідників та смартфонів. Компанія робить ставку на медичний сектор як на один зі своїх нових двигунів зростання, поряд зі споживчим аудіо, системами охолодження та опалення, а також робототехнікою.





У травні Samsung Electronics погодилася придбати німецьку компанію FlaktGroup за 1,5 млрд євро, прагнучи задовольнити зростаючий попит на системи охолодження для дата-центрів, що використовуються для проєктів штучного інтелекту.





Samsung, яку очолює Джей І. Лі (Jay Y. Lee), заявила на зборах акціонерів у березні, що шукає "значущі" угоди цього року для стимулювання зростання, оскільки компанія відставала від конкурентів у використанні буму АІ-чипів.





Проте, на днях зʼявилася інформація, що Samsung прогнозує значно гірше, ніж очікувалося операційний прибуток у другому кварталі через слабкі продажі АІ-чипів. Це поглибило занепокоєння інвесторів щодо здатності технологічного гіганта відновити свій проблемний напівпровідниковий бізнес.

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