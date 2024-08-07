Технології Lenovo використовуються у новому суперкомп'ютері DIPC Hyperion

7 августа 2024 г., 16:35

0

Tweet

Міжнародний фізичний центр Доності (DIPC) вибрав технології Lenovo для роботи свого нового суперкомп'ютера Hyperion, який покликаний відповісти на найскладніші питання людства.



Центр було створено з метою стати однією з опорних точок у світі для проведення наукових досліджень із дуже складних питань. Завдяки інвестиціям в обчислювальну інфраструктуру до Країни Басків приїхали експерти з усього світу та навіть кілька лауреатів Нобелівської премії, щоб використати ці ресурси та співпрацювати з іншими лідерами у своїх галузях. Метою проєкту – розв'язати соціальні проблеми та деякі з найскладніших питань з наукового погляду.



Профіль DIPC набув популярності, а складність обчислювальних симуляцій, що проводяться користувачами, зросла. Зростання попиту призвело до необхідності збільшити потужність суперкомп'ютера, щоб час очікування і, як наслідок, прогрес у дослідженнях не надто затягувалися.



Щоб підтримати інтерес дослідників з усього світу, центр вирішив інвестувати в передову обчислювальну інфраструктуру та розглянув технологічні варіанти, які б підтримували цілодобовий попит дослідників.



Доктор Тксоміна Ромеро Астуріано (Txomin Romero Asturiano), директор DIPC, зазначив: "Наш суперкомп'ютер Atlas працював добре, але настав момент, коли нам не вистачило ядер, щоб задовольнити попит. Щоб зберегти репутацію центру інновацій у Країні Басків, ми хотіли запропонувати нашим користувачам максимально можливу високопродуктивну обчислювальну потужність.



Повідомляється, компанія Lenovo, визнана одним зі світових лідерів з енергоефективності в області суперкомп'ютерів, запропонувала як основу нового суперкомп'ютера Hyperion технологію ThinkSystem, що включає 60 вузлів ThinkSystem SR630 V2 з 256 Гб пам'яті кожен, процесори Intel Xeon Gold 6342 20C, 16 вузлів зберігання даних Lenovo ThinkSystem SR650 V2 та інші технології.



За допомогою свого партнера Omega Peripherals та завдяки провідним позиціям Lenovo на ринку команда запропонувала рішення з високою обчислювальною потужністю, що перевершує інші пропозиції, в рамках обмеженого простору та за конкурентоспроможною ціною.



З іншого боку, для DIPC була потрібна унікальна конструкція охолодження, оскільки досягнення оптимальної температури для роботи гіперкомп'ютерних комплексів - справжня проблема. Ці умови були другою обставиною, яку необхідно було подолати, - обмеження простору, оскільки воно не дозволяло встановити більше кондиціонерів чи чилерів.



За словами доктора Тксоміна Ромеро Астуріано, Lenovo запропонувала більше обчислювальних вузлів, ніж будь-який інший постачальник. Крім того, вони запропонували дуже енергоефективне рішення з низьким рівнем викидів вуглекислого газу на невеликому просторі.



Зі свого боку, Хосе Луїс Веласко (José Luis Velasco), глава державного сектору, коментує: "Як світовий лідер у галузі суперкомп'ютерів, компанія Lenovo прагне технологій, які дозволяють нам просуватися вперед у науковому плані завдяки інтелектуальним технологіям, які використовують все менше і менше ресурсів. Побудова стійкого майбутнього – ключовий момент для нас”.



Заявлено, суперкомп'ютер Hyperion, створений на базі технологій Lenovo, вже втричі потужніший за попередній комп'ютер Atlas і має на 15% більше ядер, ніж у конкурентів. Завдяки великій кількості обчислювальних вузлів і вузлів зберігання даних Lenovo операції виконуються в середньому в три рази швидше. Крім того, моделювання може бути більш масштабним і дозволяє виконувати більше завдань паралельно, що значно скорочує час очікування та задовольняє попит на цілодобові гіперкомп'ютерні ресурси.



Доктор Тксомін Ромеро Астуріано запевняє: "Hyperion працює навіть краще, ніж ми очікували. За допомогою Lenovo ми надаємо найяскравішим умам світу обчислювальні ресурси, необхідні їм для розв'язання найскладніших проблем".



І з того часу, як Hyperion був запущений наприкінці 2023 року, він обслуговує не тільки DIPC, але й усю баскську наукову спільноту. Завдяки йому роблять спроби відповісти на деякі з найгостріших питань у світі, що стосуються таких тем, як створення та еволюція Всесвіту, формування зорі або генетична терапія. Але це ще не все, оскільки понад 500 дослідників, які використовують ресурси DIPC, також проводять моделювання, надіслане математиками, біологами, комп'ютерниками тощо, тому вимір знань застосовується до нескінченного числа тем.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір